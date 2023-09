Baictéir Guta Nua a Fuarthas: Impleachtaí do Chosaint Sláinte agus Pataigin

Tá fionnachtain spreagúil déanta ag foireann idirnáisiúnta eolaithe, faoi stiúir an mhicribhitheolaí Alexander Loy ó Ollscoil Vín, maidir le baictéir putóige. D'aithin siad géineas nua baictéir a ídíonn taurine go heisiach, aimínaigéad leath-riachtanach a fhaightear i bhfeoil, déiríochta agus bia mara. Táirgeann an baictéar seo, ar a dtugtar Taurinivorans muris, an suilfíd hidrigine ceimiceach urchóideach mar fhotháirge.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhféadfadh éifeachtaí dearfacha agus diúltacha a bheith ag suilfíd hidrigine ar an gcomhlacht. I méideanna beaga, tá sé riachtanach le haghaidh roinnt próisis fiseolaíocha agus is féidir fiú cosaint a dhéanamh i gcoinne pataiginí. Mar sin féin, féadfaidh leibhéil iomarcacha suilfíd hidrigine a bheith mar thoradh ar athlasadh putóige agus damáiste don líneáil intestinal.

Tá sé ríthábhachtach na príomhghníomhaithe agus na próisis a tháirgeann suilfíd hidrigine sa bhroinn a thuiscint chun idirghabhálacha teiripeacha a fhorbairt, go háirithe i gcás coinníollacha cosúil le galar putóige athlastach. Trí na chéad bhaictéir atá díghrádaithe taurine a leithlisiú sa phutóg luiche, tá na taighdeoirí céim amháin níos gaire do réiteach a fháil ar an tionchar a bhíonn ag miocróib putóige ar shláinte an duine agus ar shláinte ainmhithe.

Chun rochtain a fháil ar taurine sa phutóg, braitheann Taurinivorans muris ar bhaictéir gut eile chun é a scaoileadh ó aigéid bhile. Táirgtear aigéid bhile ina bhfuil taurín san ae agus scaoiltear isteach sa stéig iad le linn aiste bia ard-saill chun cabhrú le díleá saille. Bíonn tionchar ag gníomhaíochtaí na baictéir sa intestine freisin ar mheitibileacht aigéad bile san ae, a bhfuil impleachtaí aige ar phróisis agus ar ghalair éagsúla sa chorp.

Ceann de na feidhmeanna tábhachtacha atá ag miocróib gut ná a gcumas cosaint a dhéanamh ar phataiginí. Is féidir le suilfíd hidrigine a tháirgtear leis na miocróib seo meitibileacht phataiginí áirithe a bhraitheann ar ocsaigin a shochtadh, rud a fhágann go bhfuil sé níos deacra dóibh coilíniú agus díobháil a dhéanamh. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil ról cosanta ag Taurinivorans muris i gcoinne dhá phataigin suntasach gut, Klebsiella agus Salmonella.

Ní hamháin go gcuireann an fhionnachtain seo lenár dtuiscint ar na hidirghníomhaíochtaí casta sa mhicribhithóim gut ach tá impleachtaí aige freisin d’fhorbairt teiripí bunaithe ar mhicribhithóim. Soláthraíonn sé bunús le haghaidh taighde amach anseo atá dírithe ar leas a bhaint as acmhainneacht na mbaictéar putóige chun sláinte a fheabhsú agus chun cosaint a thabhairt i gcoinne pataiginí.

Foinsí:

- Ollscoil Vín

- Cumarsáid Dúlra