Soláthraíonn Atlas Nua Réaltraí Amharc Mionsonraithe ar Ár gComharsanachtaí Cosmaí

Ligeann atlas a eisíodh le déanaí d’úsáideoirí spéir na hoíche a iniúchadh go mion gan fasach, ag soláthar saibhreas faisnéise ar bheagnach 400,000 réaltra mór. Cuireann Atlas Réaltra Siena (SGA) íomhánna optúla agus infridhearg iltonnacha ar fáil, chomh maith le próifílí solais, rud a fhágann gurb é an chéad atlas réaltrach a chuir sonraí den sórt sin san áireamh. Clúdaíonn an atlas 20,000 céim cearnach agus cuimsíonn sé thart ar leath de spéir na hoíche.

Is minic go mbíonn earráidí i suíomhanna, méideanna agus cruthanna réaltraí ag baint le tiomsú sonraí réaltrach roimhe seo, chomh maith le cuimsiú rudaí neamh-réaltracha. Mar sin féin, tugann an SGA aghaidh ar na saincheisteanna seo, ag tairiscint suímh chruinne, méideanna, agus tomhais gile do shampla mór réaltraí. Ní raibh an leibhéal cruinnis seo ar fáil go hiontaofa roimhe seo do bhailiúchán chomh mór réaltraí.

Tá tacar sonraí SGA mar thoradh ar thrí scanadh a rinneadh idir 2014 agus 2017 mar chuid de Shuirbhéanna Oidhreacht Ionstraim Speictreascópach Fuinnimh Dorcha (DESI). Úsáideadh teileascóip ó NOIRLab an Fhondúireacht Eolaíochta Náisiúnta, chomh maith le Réadlann Maoir Ollscoil Arizona agus sonraí ó shatailít WISE de chuid NASA, chun an fhaisnéis riachtanach a bhailiú.

Ní hamháin go soláthraíonn an SGA sonraí luachmhara do réalteolaithe ach ligeann sé don phobal freisin réaltraí in aice láimhe a fheiceáil agus a aithint. Is uirlis thábhachtach é an t-atlas chun staidéar a dhéanamh ar phatrúin trasna daonraí réada, anailís a dhéanamh ar fheiniméin neamhbhuan, fisic réaltrach a thuiscint, agus eolas a leathnú faoin ngaol idir réaltraí agus ábhar dorcha. Ina theannta sin, féadfaidh an SGA cuidiú le tuiscint níos fearr ar dháileadh réaltraí agus ar a gceangal leis an ábhar dorcha forleatach atá i gceannas ar an gcruinne.

Táthar ag súil go mbeidh tionchar suntasach ag eisiúint tacar sonraí cuimsitheach an SGA ar thaighde réalteolaíoch agus ar rannpháirtíocht an phobail leis an gcosmas. Anois, is féidir le haon duine a bhfuil spéis aige nó aici rúndiamhra spéir na hoíche a fhiosrú rochtain a fháil ar an acmhainn luachmhar seo.

Foinsí:

– Arjun Dey, réalteolaí ó NOIRLab an Fhorais Eolaíochta Náisiúnta

– Ollamh le fisic Choláiste Siena agus ceannaire tionscadail SGA John Moustakas

– Stiúrthóir Cláir NSF do NOIRLab, Chris Davis