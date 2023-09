Samplaí astaróideach NASA Fill ar an Domhan Tar éis Turas Seacht mBliana

D'éirigh le spásárthach Osiris-Rex NASA samplaí astaróideach a thabhairt ar ais ón spás domhain, rud a léiríonn cloch mhíle mhór i dtaiscéalaíocht spáis. Scaoileadh an capsule samplach beag ón spásárthach le linn eitilt ar domhan agus paraisiúit isteach i limistéar iargúlta talún míleata i Utah. Meastar go gcoimeádfaidh an capsule cupán brablach ar a laghad ón astaróideach saibhir carbóin ar a dtugtar Bennu. Is í an tSeapáin an t-aon tír eile ar éirigh léi samplaí astaróideach a thabhairt ar ais.

Léiríonn na samplaí seo an tarraingt is mó ó lasmuigh den ghealach agus creidtear go bhfuil bloic thógála caomhnaithe iontu ón ngrianchóras luath, ag tabhairt léargais luachmhara ar fhoirmiú an Domhain agus na beatha. Shroich an spásárthach Osiris-Rex, a thosaigh ar mhisean $1 billiún in 2016, Bennu in 2018 agus bhailigh sé na samplaí ag baint úsáide as bhfolús bata fada in 2020. Le linn a thurais, logáil an spásárthach 6.2 billiún ciliméadar.

Bhí héileacaptair agus seomra glan sealadach ag Raon Tástála agus Oiliúna Utah na Roinne Cosanta i gceist le hiarracht aisghabhála NASA in Utah. Déanfar na samplaí a iompar chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh tuilleadh anailíse. Cinnfidh oscailt an choimeádáin samplach méid cruinn an ábhair a bhailítear.

Measann na hinnealtóirí go bhfuil thart ar 250 gram d'ábhar ó Bennu sa canister, le lamháil earráide 100 gram. Sáraíonn sé seo íosriachtanas an mhisin. Gheofar tomhais chruinne sna seachtainí atá romhainn. Tá sé beartaithe ag NASA na samplaí a thaispeáint don phobal i mí Dheireadh Fómhair.

Tá Bennu, atá ag fithisiú na gréine faoi láthair fad 81 milliún ciliméadar ón Domhan, thart ar leathchiliméadar trasna agus creidtear gur blúire de astaróideach níos mó é. Soláthróidh na samplaí seo sonraí ríthábhachtacha d’iarrachtaí sraonadh astaróideach amach anseo, mar go meastar go dtiocfaidh Bennu gar don Domhan in 2182.

Léiríonn an misean rathúil seo an tríú aischur samplach ó NASA ó mhisean róbataic domhainspáis agus socraíonn sé an chéim le haghaidh iarrachtaí taiscéalaíochta amach anseo, lena n-áirítear an misean chun samplaí a thabhairt ar ais ó Mhars ag rover Perseverance.

