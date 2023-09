An bhfuil Meastacháin ar Oighear Uisce ar an Ghealach Ró-Ard?

Tugann staidéar le déanaí faoi stiúir an Dr Raluca Rufu ó Institiúid Taighde an Iardheiscirt le fios go bhféadfadh sé nach bhfuil réigiúin scáthaithe buan (PSRanna) na Gealaí, cuid de na spotaí is fuaire sa ghrianchóras, chomh sean agus a chreidtear roimhe seo. Is limistéir iad na PSRanna seo, atá suite ag cuaillí na Gealaí, nach sroicheann solas na gréine urláir na gcráitéar domhain riamh, ag gabháil le ceimiceáin so-ghalaithe, lena n-áirítear oighear uisce.

Tugann ríomhanna na foirne le fios nach bhfuil an chuid is mó de PSRanna na Gealaí níos mó ná thart ar 3.4 billiún bliain d'aois agus d'fhéadfadh go mbeadh taiscí measartha óga d'oighear uisce iontu. Tá impleachtaí suntasacha ag an toradh seo ar ár dtuiscint ar acmhainní uisce ar an nGealach, a mheastar a bheith ríthábhachtach le haghaidh taiscéalaíochta gealaí inbhuanaithe agus misin spáis amach anseo.

Is díol spéise d'eolaithe le fada an lá go bhfuil oighear uisce ar an nGealach. D'fhéadfadh a chumas mar acmhainn do spásairí táirgeadh tiomántán roicéad a chumasú agus córais tacaíochta beatha a choinneáil. Mar sin féin, measadh go raibh aois na PSRanna, áit a gceaptar go bhfuil oighear uisce gafa, i bhfad níos sine.

Má tá na PSRanna go deimhin níos óige ná mar a ceapadh roimhe seo, chiallódh sé go bhféadfaí rómheastachán a dhéanamh ar na meastacháin reatha ar oighear uisce ar an nGealach. Ardaíonn sé seo ceisteanna faoin bhféidearthacht na hacmhainní seo a úsáid le haghaidh misin gealaí amach anseo. Beidh gá le tuilleadh taighde agus taiscéalaíochta chun fíorfhairsinge agus infhaighteacht an oighir uisce ar an nGealach a chinneadh.

Leagann an staidéar a rinne an Dr Raluca Rufu agus a foireann béim ar an ngá atá le himscrúdú eolaíoch leanúnach ar PSRanna na Gealaí. Tá sé ríthábhachtach aois agus comhdhéanamh na réigiún seo a thuiscint chun misin amach anseo a phleanáil agus chun úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní gealaí.

