Aimsíonn agus Rangaíonn Uirlis AI Ollnóva, rud a chuireann deireadh leis an ngá le rannpháirtíocht dhaonna

Tá uirlis úrnua hintleachta saorga (AI) tar éis a chéad ollnóva a bhrath, a aithint agus a rangú. Is é an éacht úrnua seo ná an chéad uair a baineadh daoine go hiomlán as an bpróiseas chun na pléascanna cumhachtacha cosmacha seo a aithint agus a staidéar.

Is pléascanna an-fhuinniúla réaltaí iad ollnóvae a scaoileann méid ollmhór solais. Faoi láthair, baineann daoine agus róbait le brath agus anailís ar ollnóva. Mar sin féin, tá foireann faoi stiúir Ollscoil Northwestern tar éis córas lán-uathoibrithe a fhorbairt ar a dtugtar an Bright Transient Survey Bot (BTSbot) a luathaíonn an próiseas agus a chuireann deireadh le earráid dhaonna.

Chun an algartam AI a oiliúint, d'úsáid na taighdeoirí níos mó ná 1.4 milliún íomhá stairiúil ó 16,000 foinse réalteolaíoch. Trí scrúdú a dhéanamh agus foghlaim ón méid ollmhór sonraí seo, tá BTSbot in ann anailís thapa a dhéanamh agus a rangú ar iarrthóirí nua ollnóva.

Ní hamháin go méadaítear éifeachtúlacht an phróisis trí dhaoine a bhaint as an lúb ach ceadaíonn sé freisin breathnuithe níos doimhne a dhéanamh. Cuireann an córas uathoibrithe seo am ar fáil don fhoireann taighde chun anailís a dhéanamh ar a gcuid breathnuithe agus hipitéisí nua a fhorbairt chun bunús na bpléascanna cosmacha seo a mhíniú.

Chuir Adam Miller ó Ollscoil an Iarthuaiscirt, a bhí i gceannas ar an tionscadal, an tábhacht a bhain leis an ngnóthachtáil seo in iúl, ag rá, “Don chéad uair riamh, tá sraith robots agus halgartaim AI breathnaithe, aitheanta agus deimhnithe fionnachtain ollnóva. Is céim thábhachtach chun cinn é seo mar go gcuirfidh tuilleadh mionchoigeartuithe ar chumas na róbait fochineálacha sonracha de phléascthaí móra a leithlisiú.”

D’éirigh leis an bhfoireann an BTSbot a thástáil ar iarrthóir ollnóva nua-aimsithe darb ainm SN2023tyk. Ag comhoibriú le réalteolaithe ó institiúidí ar nós Caltech, Ollscoil Minnesota, agus ollscoileanna i Sasana agus sa tSualainn, léirigh an fhoireann idirnáisiúnta cumhacht agus acmhainneacht na huirlise AI seo.

Soláthraíonn forbairt an chórais lán-uathoibrithe seo dul chun cinn suntasach i réimse na réaltfhisice, ag sruthlíniú an phróisis um bhrath agus rangú ollnóva. Ní hamháin go gcuireann an uirlis AI seo deireadh le rannpháirtíocht an duine, ach cuireann sé níos mó ama ar fáil freisin do thaighdeoirí chun iniúchadh a dhéanamh ar a gcuid breathnuithe agus léargais níos doimhne a fháil ar rúndiamhra na cruinne.

Sainmhínithe:

– Ollnóva: Pléascadh réalta thar a bheith geal agus cumhachtach.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, uirlis AI a d’fhorbair Ollscoil an Iarthuaiscirt chun brath agus rangú ollnóvae a uathoibriú.

Foinsí:

- Ollscoil an Iarthuaiscirt ( https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifies-its-first-supernova/)

– Caltech

- Ollscoil Minnesota

– Ollscoil John Moores Learpholl

– Ollscoil Stócólm