Samhail Nua le haghaidh Léiriú Feabhsaithe ar Charbón Dubh i Múnlaí Aeráide Dhomhanda

D’aithin taighdeoirí easnaimh i léiriú carbóin dhubh (BC), príomh-chomhpháirt d’aerasóil an atmaisféir, i múnlaí aeráide domhanda reatha (GCManna). Staidéar le déanaí ag Chen et al. scrúdaíonn sé airíonna micreafhisiceacha agus optúla BC a mbíonn tionchar acu ar a éifeachtaí radiative, agus molann múnla optúil aerasóil feabhsaithe chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh sin.

Tá cáil ar BC mar gheall ar a chumais ionsúcháin solais láidir agus an méid a chuireann sé le téamh aeráide. Mar sin féin, fuarthas amach go bhfuil rómheastachán ar éifeachtúlacht ionsúcháin agus ar éifeachtaí téimh dhomhanda aerasóil i GCManna mar gheall ar léiriú neamhleor ar staid mheasctha casta BC.

Chen et al. rinneadh anailís ar bhreathnuithe ilfhoinse ar dháileadh mhéid na gcáithníní agus ar staid mheasctha chun príomh-airíonna RC a aithint a mbíonn tionchar suntasach acu ar a éifeachtaí radacha. D’fhorbair siad ansin samhail optúil aerasóil fheabhsaithe a thugann cuntas níos fearr ar na hairíonna sin bunaithe ar na breathnuithe. Cuireadh an tsamhail feabhsaithe seo i bhfeidhm ina dhiaidh sin i GCM.

Rinne na taighdeoirí measúnú ar fheidhmíocht na samhla nua ag baint úsáide as breathnuithe allamuigh. Léirigh na torthaí go raibh an ionsú RC tuartha ó na léirithe feabhsaithe ailínithe níos dlúithe le breathnuithe domhanda RC. Cuireadh é seo i leith tuar níos cruinne ar airíonna micreafhisiceacha agus meascáin a bhaineann le BC.

Ina theannta sin, fuair na taighdeoirí amach gur tháinig laghdú suas le 24 faoin gcéad ar an bhfeidhmiú radiative agus ar a éifeachtaí aeráide de bharr ionadaíocht feabhsaithe BC. Leagann sé seo béim ar a thábhachtaí atá sé BC a léiriú go beacht i GCManna le haghaidh réamh-mheastacháin aeráide níos iontaofa.

Foilsíodh an staidéar seo, dar teideal “Modúl optúil aerasóil le hairíonna carbóin dubh srianta le breathnú le haghaidh samhlacha aeráide domhanda,” san Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Mar fhocal scoir, Chen et al. Tá múnla feabhsaithe forbartha acu chun BC a léiriú i GCManna, ag tabhairt aghaidh ar easnaimh in airíonna micrfhisiceacha agus optúla BC. Léiríonn na torthaí go n-eascraíonn an ionadaíocht fheabhsaithe seo comhaontú níos fearr le breathnuithe domhanda agus laghdú ar éifeachtaí aeráide BC. Cuireann an taighde seo lenár dtuiscint ar ról BC san athrú aeráide agus cuireann sé uirlis luachmhar ar fáil chun réamh-mheastacháin aeráide a fheabhsú.

Foinsí:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Modúl optúil aerasóil le hairíonna carbóin dubh srianta do shamhlacha aeráide domhanda. Journal of Airleacan in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.