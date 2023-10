Nochtann Teileascóp Spáis James Webb Eilimintí Troma Neamhchoitianta i bPléasc Kilonova

Tá fionnachtain úrnua déanta ag Teileascóp Spáis James Webb (JWST): fuarthas amach gur monarcha d’eilimintí troma neamhchoitianta pléascadh kilonova a d’eascair as imbhualadh dhá réalta neodrón. Is é an teagmhas seo an chéad uair a chonaic an JWST a leithéid de tharlú, ag tabhairt léargais luachmhara ar fhoirmiú na n-eilimintí seo. Nocht sonraí an teileascóip fianaise ar teiliúiriam, miotal neamhchoitianta atá róthrom le táirgeadh trí chomhleá i gcroí na réalta.

Chomh maith le teallúiriam, bhí tásca ann d'eilimintí troma eile, lena n-áirítear tungstain agus seiléiniam. Deimhníonn an fionnachtain seo go bhfeidhmíonn cumaisc réalta neodrón mar fhoinse shuntasach d’eilimintí troma, ag cur solas ar na próisis trína gcruthaíonn agus a scaipeann ár gcruinne ábhar.

“Níor breathnaíodh ach cúpla kilonovas, agus is é seo an chéad chás inar éirigh linn staidéar a dhéanamh ar iarmhairt kilonova ag baint úsáide as Teileascóp Spáis James Webb,” a mhínigh an réaltfhisiceoir Andrew Levan ó Ollscoil Radboud, a bhí i gceannas ar an anailís. Is céim ríthábhachtach é an fionnachtain seo inár dtuiscint ar bhunús na n-eilimintí, ag líonadh na bearnaí inár n-eolas a d’fhág Dmitri Mendeleev nuair a chruthaigh sé an tábla peiriadach breis is 150 bliain ó shin.

Is corpáin neamhaí dochreidte iad na réaltaí a thógann an hidrigin a chomhdhéanann formhór an ábhair infheicthe sa chruinne agus a chomhcheanglaíonn a hadaimh le chéile, ag cruthú eilimintí níos troime de réir a chéile. Mar sin féin, sroicheann an próiseas comhleá seo a theorainn le foirmiú iarainn, toisc go sáraíonn an fuinneamh a theastaíonn chun iarann ​​a chomhleá ina eilimintí níos troime an fuinneamh a scaoiltear. Dá bharr sin, pléascann réaltaí ar deireadh in ollnua nó i gcileavata de bharr fórsa róchumhachtach an domhantarraingthe.

Nuair a tharlaíonn na pléascanna fuinniúla seo, spreagann siad sraith imoibrithe núicléacha, ina imbhuaileann núicléis adamhach le neodrón chun eilimintí níos troime fós a shintéisiú. Éilíonn an próiseas seo, ar a dtugtar an próiseas tapa-ghabhála neodrón (r-próiseas), tiúchan ard neodrón saor in aisce. Soláthraíonn ollnóvae agus, go sonrach, kilonovae na timpeallachtaí foirfe chun na frithghníomhartha seo a dhéanamh. Go deimhin, deimhníodh nuair a breathnaíodh dhá réalta neodrón imbhuailte in 2017 go bhfuil ról suntasach ag kilonovae i dtáirgeadh eilimintí r-phróisis, agus strointiam á bhrath an uair sin.

Tharraing an pléasctha gáma-gha le déanaí, darb ainm GRB230307A, aird na n-eolaithe mar gheall ar a ré neamhghnách fada, rud a léirigh láithreacht kilonova. Braitheadh ​​teallúiriam tar éis breathnuithe a rinneadh leis an JWST, a bhí dírithe ar chomhpháirt infridhearg an phléasctha, rud a thugann le tuiscint go raibh gnéithe breise r-phróisis ann. Mar sin féin, tá gá le níos mó breathnuithe chun é seo a dhearbhú.

Rud a fhágann go bhfuil an pléascadh kilonova seo níos suntasaí fós ná go dtarlaíonn sé sa spás idir-réaltach, thart ar 120,000 solasbhliain ar shiúl ón réaltra is gaire. Creideann taighdeoirí gur de bhunadh réaltra an dá réalta neodrón ach gur tiomáineadh iad as nuair a chuaigh siad faoi imeachtaí ollnóva ceann i ndiaidh a chéile.

Ní hamháin go nochtaíonn an fhionnachtain úrnua seo na meicníochtaí folaithe taobh thiar de fhoirmiú na n-eilimintí troma, ach ardaíonn sé ceisteanna suimiúla freisin faoi fhad saoil na gcumasc a bpléascann gáma-ghathach cumhachta. Tá fonn ar réalteolaithe, cosúil le Ben Gompertz ó Ollscoil Birmingham, níos mó de na cumaisc fadsaoil seo a aithint agus tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfórsaí tiomána agus ar an gcumas chun eilimintí níos troime fós a chruthú. Síneann impleachtaí na fionnachtana seo i bhfad níos faide ná ár dtuiscint ar an gcruinne – osclaíonn sé an doras do thuiscint bhunathraithe ar an gcosmas agus ar a chuid oibre laistigh.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é pléascadh kilonova?

A: Tá pléascadh kilonova mar thoradh ar imbhualadh dhá réalta neodrón, rud a tháirgeann pléasctha cumhachtach fuinnimh agus solais.

C: Cad iad na heilimintí trom?

A: Is eilimintí ceimiceacha iad eilimintí troma a bhfuil uimhir adamhach níos airde acu ná hidrigin (an eilimint is éadroime) agus héiliam. Áirítear leo miotail mar ór, airgead, agus luaidhe.

Q: Cad é an Teileascóp Spáis James Webb?

A: Is réadlann spáis-bhunaithe é Teileascóp Spáis James Webb atá le seoladh in 2021. Tá sé deartha chun réada i bhfad i gcéin sa chruinne a iniúchadh, lena n-áirítear réaltaí, réaltraí agus eisphláinéid.

Foinsí:

- NASA

- ESA

- Institiúid Eolaíochta Teileascóp Spáis