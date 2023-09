Cáblaí Radaíochta Ultra-Íseal le haghaidh Brathadóirí Neodríonó agus Ábhar Dorcha

Tá foirne taighde ar fud an domhain ag obair chun teagmhais fhíor-annamh a bhrath a d'fhéadfadh léargas a thabhairt ar bhunús agus ar nádúr an ábhair sa chruinne. Mar sin féin, tá dúshláin rompu mar gheall ar thorann cúlra agus trasnaíocht ó radaíocht chosmach. Tagann foinse amháin trasnaíochta as radaighníomhaíocht nádúrtha laistigh den leictreonaic a úsáidtear chun comharthaí féideartha a thaifeadadh. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, tá foireann ag Saotharlann Náisiúnta Iarthuaisceart an Aigéin Chiúin (PNNL) tar éis cáblaí leictreonacha a fhorbairt le hábhair ultra-íon a bhfuil leibhéil an-íseal éillithe radaighníomhacha acu.

Tá feidhm ag na cáblaí, a cruthaíodh i gcomhar le Q-Flex Inc., i dturgnaimh neodríonó agus ábhar dorcha, chomh maith le húsáid fhéideartha chun trasnaíocht a laghdú ar ríomhairí chandamach amach anseo. Bhí na taighdeoirí in ann cáblaí a tháirgeadh atá céad oiread níos ísle d'ábhair shalaithe radaighníomhacha ná roghanna atá ar fáil ar bhonn tráchtála. Osclaíonn an dul chun cinn seo féidearthachtaí nua do thurgnaimh íogaire fisice nuair is féidir le leibhéil nóiméid fiú éillithe comharthaí nach féidir a fháil amach.

Chun ultra-íonachta a bhaint amach, rinne an fhoireann measúnú ar leibhéil éillithe úráiniam, tóiriam, agus potaisiam ag gach céim den phróiseas táirgthe cábla. Forbraíodh teicnící speisialta glantacháin agus monaraithe chun an t-éilliú a laghdú go leibhéil neamhshuntasach. Tá na cáblaí dá bharr chomh saor ó éillithe anois nach mbeidh tionchar acu ar oibriú turgnaimh ábhar dorcha agus neodríonó den chéad ghlúin eile.

Trí chur isteach ó radaíocht chúlra a íoslaghdú, méadaíonn na cáblaí íseal-radaighníomhaíochta seo íogaireacht an turgnaimh agus soláthraíonn siad níos mó solúbthachta i ndearadh braite. Tugann sé seo níos gaire do thaighdeoirí imeachtaí fíor-annamh a bhrath a d'fhéadfadh cabhrú le réiteach a fháil ar rúndiamhra faoi ábhar dorcha agus faoi ábhar a bheith ann sa chruinne.

Ceisteanna bunúsacha a bhfuil sé mar aidhm ag na turgnaimh seo iad a fhreagairt is ea lobhadh béite dúbailte gan neodríonó, meathlú núicléach annamh, agus ábhar dorcha a bheith ann. D’fhéadfadh brath na n-imeachtaí dothuigthe seo ár dtuiscint ar an gcruinne a réabhlóidiú. Is céim shuntasach é forbairt cáblaí radaíochta ultra-íseal chun na cinn seo a bhaint amach.

Foinsí:

– Teicnící agus Ionstraimíocht EPJ: Foilseachán irise a thuairiscíonn forbairt cáblaí radaíochta ultra-íseal (Údar: Richard Saldanha et al.)

– Saotharlann Náisiúnta an Aigéin Chiúin Thiar Thuaidh: Foinse an ailt bhunaidh agus na hinstitiúide taighde.