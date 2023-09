D'fhéadfadh Neanderthals atá ag Cómhaireachtáil le Homo sapiens san Eoraip Cur Isteach ar Acmhainn Iompraíochta Luibheanna

Tugann staidéar le déanaí a rinne eolaithe éabhlóideacha ag Universidad de Cantabria sa Spáinn, i gcomhar le taighdeoir ó Mott MacDonald Ltd. sa RA, le fios go raibh Homo sapiens agus Neanderthals taobh le chéile ar feadh tréimhsí níos faide san Eoraip, go háirithe i réigiúin ina bhfuil raidhse ard luibhiteoirí. .

Tá sé tugtha le fios ag taighde roimhe seo gur éag na Neanderthal nuair a tháinig Homo sapiens isteach san Eoraip, ach níl sonraí an phróisis seo soiléir fós. Tugann an staidéar nua dúshlán don nóisean seo, ag moladh go mb’fhéidir gur comhtharlúint a bhí ann imeacht na Neanderthals le linn theacht chun cinn Homo sapiens.

Chun stair na cómhaireachtála idir an dá speiceas hominin a imscrúdú, chuir an fhoireann taighde le chéile bunachar sonraí de speicis luibheacha san Eoraip timpeall 60,000 bliain ó shin nuair a bhí Homo sapiens agus Neanderthals ina gcónaí ar an mór-roinn. Ba shuntasach an tréimhse seo freisin le hathrú aeráide suntasach.

Trí athruithe aeráide a chur i gcomparáid le réigiúin Eorpacha éagsúla, d’fhorbair na taighdeoirí samhail chun limistéir a shainaithint a bhfuil coinníollacha aeráide níos mó nó níos lú dúshlánaí iontu. Chruthaigh siad ansin amlíne chroineolaíoch d’imeacht na Neanderthals i ngach réigiún aitheanta agus chuir siad i gcomparáid é le difríochtaí in infhaighteacht bia.

Léirigh an staidéar forluí suntasach idir na réigiúin ina raibh Neanderthals agus Homo sapiens taobh le chéile. Is díol suntais é go raibh claonadh ag na Neanderthals leanúint ar aghaidh níos faide i réigiúin ina raibh críoch roinnte acu le Homo sapiens, contrártha le hionchais phrionsabal an eisiaimh iomaíoch. Léiríonn an toradh seo go bhféadfadh fachtóirí eile a bheith ann a chuireann le meath agus le himeacht na Neanderthals ar deireadh.

Soláthraíonn an staidéar léargais nua ar an gcaidreamh casta idir Neanderthals agus Homo sapiens san Eoraip. Tá gá le tuilleadh taighde chun na tosca sonracha a imríonn tionchar ar chómhaireachtáil agus ar mheath na speiceas hominin seo a aimsiú.

Foinsí: Dul Chun Cinn Eolaíochta (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org