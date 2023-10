Ceachtanna ón Nanaitheicneolaíocht: An Tábhacht a bhaineann le Forbairt Uilechuimsitheach AI

I dtráchtaireacht a foilsíodh le déanaí san iris Nature Nanotechnology, cuireann scoláirí béim ar na cosúlachtaí idir nanaitheicneolaíocht agus intleacht shaorga (AI) maidir le forbairt fhreagrach agus thairbheach. Fiche bliain ó shin, thug an nanaitheicneolaíocht aghaidh ar dhúshláin chomhchosúla maidir lena forbairt fhreagrach a chinntiú agus le dul i ngleic le hábhair imní an phobail, amhail an fhéidearthacht go mbeadh cás “liath goo”. Mar sin féin, is cosúil go bhfuil na ceachtanna a foghlaimíodh ón nanaitheicneolaíocht in easnamh i réimse AI.

Mar gheall ar an spleodar agus an eagla a bhain leis na nanaitheicneolaíochta go déanach sna 1990idí agus sna 2000í luatha, tháinig méadú ar infheistíocht agus éileamh ar “an chéad réabhlóid thionsclaíoch eile”. Mar sin féin, tháinig imní chun cinn go bhféadfadh aischéimniú cosúil leis an méid a bhí ann maidir le barra géinmhodhnaithe a bheith ann dá ndéanfaí an nanaitheicneolaíocht a láimhseáil go dona. Chuir eagraíochtaí neamhbhrabúis agus agóidí poiblí imní in iúl maidir le sábháilteacht, míbhuntáistí, agus easpa tuisceana na nanaitheicneolaíochta.

Mar an gcéanna, tá imní ar fhorbairtí AI an lae inniu maidir le díláithriú post agus rioscaí eiseacha. Go luath sna 2000í díríodh freisin ar dhúshláin inláimhsithe a bhaineann le forbairt shábháilte na nanaitheicneolaíochta, lena n-áirítear tionchair sláinte agus comhshaoil, saincheisteanna sóisialta agus eiticiúla, rialáil, agus an gá atá le comhoibriú leis an bpobal agus le geallsealbhóirí.

In ainneoin chastacht an tírdhreacha forbartha nanaitheicneolaíochta, tháinig tionscnaimh chun cinn trí rannpháirtíocht leathan le saineolaithe agus geallsealbhóirí, ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin éagsúla agus ag leagan an bhunsraith d’fhás na nanaitheicneolaíochta. Mar thoradh ar an gcur chuige cuimsitheach seo tháinig dul chun cinn san eolaíocht agus san innealtóireacht nanachscála, rud a chuaigh chun sochair na dteicneolaíochtaí a bhfuil daoine ag brath orthu inniu.

I gcodarsnacht leis sin, níl an leibhéal céanna éagsúlachta agus rannpháirtíochta ag forbairt AI inniu. Feictear gur botún é easpa rannpháirtíochta cuimsitheach ó raon leathan geallsealbhóirí agus saineolaithe lasmuigh de réimse AI. Creidtear, cé go mb’fhéidir nach bhfuil an saineolas teicniúil céanna acu, gur féidir le lucht déanta beartas agus leis an bpobal impleachtaí AI a thuiscint agus peirspictíochtaí agus saineolas éagsúil a sholáthar atá riachtanach dá fhorbairt rathúil.

Tugann ceachtanna ó fhorbairt fhreagrach na nanaitheicneolaíochta le fios go bhfuil rannpháirtíocht chuimsitheach ríthábhachtach do rath fadtéarmach AI. Is féidir le rannpháirtíocht saineolaithe agus geallsealbhóirí éagsúla cabhrú le dul i ngleic le hábhair imní na sochaí, breithnithe eiticiúla a áirithiú, agus tionchar tairbhiúil teicneolaíochtaí AI a fheabhsú.

