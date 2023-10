“Saoirse Dearaidh” i Struchtúir Mhóilíneacha: Cur Chuige Sonraí-tiomáinte

Ag baint úsáide as modheolaíochtaí sonraí-tiomáinte agus foghlaim meaisín, tá taighdeoirí tar éis teacht ar “saoirse deartha” iontach i struchtúir mhóilíneacha. D’fhéadfadh an dul chun cinn seo réimse an dearaidh mhóilíneach agus na fionnachtana drugaí a réabhlóidiú. Foilsíodh an staidéar, dar teideal “Saoirse Dearaidh i Spás Comhdhúile Ceimiceach: I dTreo Réasúnach i nDearadh Móilíní le Airíonna Quantum Meicniúla Spriocdhírithe i Silico,” san iris iomráiteach Chemical Science.

Go traidisiúnta, bhí sé dúshlánach iniúchadh a dhéanamh ar spás ollmhór na móilíní agus na n-ábhar mar gheall ar na caidrimh chasta idir struchtúir mhóilíneacha agus a n-airíonna fisiciceimiceacha. Mar sin féin, léirigh an taighde seo comhghaolta laga in airíonna chandamach-meicniúla na móilíní beaga, ag soláthar solúbthachta nua nó "saoirse dearaidh" i spás cumaisc cheimiceach.

Dar leis an Ollamh Alexandre Tkatchenko ó Ollscoil Lucsamburg, tá sé ríthábhachtach na caidrimh chasta seo a thuiscint le haghaidh dearadh móilíneach réasúnach. Ní hamháin go gceadódh an t-eolas seo dúinn an spás móilíneach a iniúchadh agus a thréithriú níos éifeachtaí ach chuirfeadh sé ar ár gcumas dearadh spriocdhírithe móilíní a bhfuil airíonna sonracha acu.

Chun an tsolúbthacht seo a fhiosrú, d'úsáid na taighdeoirí leas iomlán a bhaint as il-réadmhaoin Pareto chun móilíní a bhfuil airíonna inmhianaithe acu a chuardach. Fuair ​​​​siad cosáin gan choinne trí spás ceimiceach, ag nascadh móilíní éagsúla le hathruithe struchtúracha agus comhdhéanamh. Chuir sé seo béim ar an tsaoirse chun móilíní a dhearadh agus a aimsiú a bhfuil luachanna maoine ar leith acu.

Tá impleachtaí an taighde seo suntasach do réimsí an dearadh móilíneach agus fionnachtain drugaí ríomhaireachtúla. Tugann coincheap na “saoirse dearaidh” dúshlán don pharaidím reatha agus spreagann sé iniúchadh ar chur chuige nua. Ina theannta sin, d'fhéadfadh an teaglaim de na léargais seo le teicnící meaisínfhoghlama ardleibhéil an bealach a réiteach le haghaidh scagadh ard-tréchur ar mhóilíní núíosacha atá saincheaptha le haghaidh feidhmeanna sonracha.

Bhain an fhoireann taighde úsáid as acmhainní ríomhaireachta ardfheidhmíochta Áis Ríomhaireachta Ceannaireachta Argóin. Thacaigh áis úsáideora Oifig Eolaíochta an DOE lena n-anailís ríomhaireachtúil.

Léiríonn an taighde ceannródaíoch seo an poitéinseal atá ann do mhodheolaíochtaí sonraí-tiomáinte agus foghlaim meaisín chun an “saoirse dearaidh” i struchtúir mhóilíneacha a dhíghlasáil. Tá an poitéinseal aige todhchaí na fionnachtana drugaí agus an dearadh móilíneach a athmhúnlú, ag tairiscint féidearthachtaí nua maidir le forbairt spriocdhírithe agus éifeachtach ar mhóilíní a bhfuil airíonna inmhianaithe acu.

Tagairt:

– “Saoirse dearaidh” i spás cumaisc cheimiceach: i dtreo dearadh réasúnach i silico móilíní a bhfuil airíonna chandamach-meicniúla spriocdhírithe acu, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, agus Alexandre Tkatchenko, Eolaíocht Cheimiceach, DOI: 10.1039/D3SC03598K