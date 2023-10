Nochtann Staidéar Nua Síonchaitheamh Carraige mar Doirteal Carbóin agus Foinse

Tugann staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature dúshlán don ghnáthchreideamh go bhfeidhmíonn síonchaitheamh carraige nádúrtha mar doirteal dé-ocsaíd charbóin (CO2) amháin. Murab ionann agus an tuiscint roimhe seo, léiríonn an taighde gur féidir le síonchaitheamh carraige a bheith ina fhoinse shuntasach d’astuithe CO2, inchomparáide leo siúd a ghineann bolcáin.

Tá ról ríthábhachtach ag an seancharbón atá gafa i gcarraigeacha i “thimthriall carbóin geolaíoch,” an Domhain ag feidhmiú mar theirmeastat a rialaíonn teocht an phláinéid. Stórálann carraigeacha méideanna ollmhóra carbóin ó iarsmaí plandaí agus ainmhithe a bhí ann na milliúin bliain ó shin.

Tarlaíonn síonchaitheamh ceimiceach nuair a idirghníomhaíonn mianraí áirithe i gcarraigeacha le haigéad in uisce báistí, ag ionsú CO2 ón atmaisféar. Déanann an idirghníomhaíocht seo frithchothromú ar astaíocht leanúnach CO2 ó ghníomhaíochtaí bolcánacha, ag cothabháil timthriall carbóin nádúrtha a chothaíonn coinníollacha dromchla an Domhain don saol.

Mar sin féin, taispeánann an staidéar próiseas a ndearnadh dearmad air roimhe seo a scaoileann CO2 ó charraigeacha. Tarlaíonn an próiseas seo nuair a ardaítear carraigeacha a thagann ó ghrinneall na farraige ársa, ina bhfuil plandaí agus ainmhithe faoi thalamh, go dromchla an Domhain le linn do shléibhte ar nós na Himalayas nó na hAindéis a fhoirmiú. Nuair a nochtar é, imoibríonn an carbón orgánach sna carraigeacha seo le hocsaigin ón aer agus ón uisce, rud a fhágann scaoileadh CO2.

D'úsáid an fhoireann taighde eilimint rianaithe ar a dtugtar rhenium agus rinne siad sampláil forleathan ar uisce abhann chun astuithe CO2 ón bpróiseas síonchaitheamh carraige seo a chainníochtú. Trí anailís a dhéanamh ar mhéid agus ar shuíomh an charbóin orgánaigh i gcarraigeacha dromchla, go háirithe i réigiúin shléibhtiúla a mbíonn creimthe iontu, bhí na taighdeoirí in ann limistéir a shainaithint a raibh astaíochtaí suntasacha CO2 iontu.

Mheas an staidéar, a bhí faoi stiúir an Dr. Jesse Zondervan ag Roinn na Cruinne-Eolaíochtaí in Ollscoil Oxford, go bhfuil thart ar 2 meigeavata carbóin in aghaidh na bliana ag scaoileadh CO68 domhanda ó shíonchaitheamh carbóin orgánach carraige. Cé go bhfuil an méid seo thart ar 100 uair níos lú ná astuithe CO2 daonna an lae inniu ó dhó breoslaí iontaise, tá sé cosúil leis an CO2 a scaoileann bolcáin ar fud an domhain, rud a fhágann go gcuireann sé go mór le timthriall carbóin nádúrtha an Domhain.

Tá impleachtaí an staidéir seo domhain, mar go n-osclaíonn sé an doras chun iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag gníomhaíochtaí daonna agus ag téamh domhanda ar an scaoileadh carbóin nádúrtha seo. N'fheadar na taighdeoirí an dtiocfaidh méadú ar an scaoileadh CO2 nádúrtha seo sa chéid seo chugainn.

Cabhróidh tuiscint níos fearr ar na sreabha nádúrtha seo le buiséad carbóin an Domhain a thuar agus feabhsófar ár dtuiscint ar stair na haeráide atá múnlaithe ag na hastuithe seo. Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé breithniú a dhéanamh ar fhoinsí daonna agus nádúrtha CO2 chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide.

