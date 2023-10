Déanann Innealtóirí NASA Céimeanna chun Saol Misean Voyager a Shíneadh

Tá bearta á gcur i bhfeidhm ag innealtóirí NASA chun a chinntiú go leanann an spásárthach Voyager, a seoladh i 1977, lena dtaiscéalaíocht idir-réaltach ar feadh i bhfad níos mó blianta. Tugann ceann de na hiarrachtaí aghaidh ar an carnadh d’iarmhar breosla taobh istigh d’fheadáin chúnga sna smálaithe, rud atá ríthábhachtach chun antennas spásárthaí a choinneáil dírithe ar an Domhan.

Chun an tsaincheist seo a chomhrac, tá paiste bogearraí curtha i bhfeidhm ag an misean chun cosc ​​a chur ar atarlú glitch a raibh tionchar aige ar Voyager 1 anuraidh. Tá an paiste seo ceaptha chun Voyager 1 agus a chúpla, Voyager 2, a chosaint ón glitch chéanna arís.

Tá na thrusters ar an spásárthach Voyager ríthábhachtach chun cumarsáid a choinneáil leis an Domhan. Chun an méid iarmhar tiomántán a laghdú sna feadáin chúnga, beidh cead ag an spásárthach rothlú beagán níos faide i ngach treo sula scaoiltear na smóilíní. Laghdóidh sé seo minicíocht lámhaigh thruster. Rinneadh na coigeartuithe ar an raon rothlaithe thruster trí orduithe a sheoladh i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair, agus is féidir leis an spásárthach bogadh beagnach 1 céim níos faide i ngach treo ná riamh.

Tá an fhoireann ag súil go gcuirfidh na bearta seo moill ar chlogáil iomlán na bhfeadán ionraoin thruster tiomántán ar feadh cúig bliana eile ar a laghad, b'fhéidir níos faide fós. Is féidir céimeanna breise a ghlacadh sa todhchaí chun saolré na smólach a shíneadh tuilleadh.

Chomh maith le dul i ngleic leis an thruster buildup, chruthaigh innealtóirí NASA paiste bogearraí chun saincheist a réiteach a d’eascair tuairiscí stádais uaigneach ó ríomhaire ar bord Voyager 1 in 2022. Feidhmíonn an paiste mar pholasaí árachais, ag cosc ​​​​ar atarlú na faidhbe agus ag cinntiú an fad saoil. de na tóireadóirí.

Tá achar suntasach taistil ag Voyager 1 agus Voyager 2, le Voyager 1 ag dul thar 15 billiún míle agus Voyager 2 ag sroicheadh ​​níos mó ná 12 billiún míle ón Domhan. Mar gheall ar aois an spásárthaigh agus an mhoill ama suntasach ar chumarsáid, tá baol ann go bhféadfadh éifeachtaí neamhbheartaithe a bheith ag an bpaiste. Chun an riosca seo a mhaolú, gheobhaidh Voyager 2 an paiste ar dtús agus feidhmeoidh sé mar leaba tástála dá chúpla.

Tá misean Voyager, a bhí beartaithe ar dtús le haghaidh ceithre bliana, i bhfad níos airde ná a bhunspriocanna. Chomh maith le cuairt a thabhairt ar Satarn agus Iúpatar, ba é Voyager 2 an chéad spásárthach a casadh ar Úránas agus Neiptiún. Leathnaíodh an misean níos déanaí chun na tóireadóirí a sheoladh thar an héilisphere, an mboilgeog chosanta de cháithníní agus de réimsí maighnéadacha a chruthaigh an Ghrian. Shroich Voyager 1 an héileacaptar in 2012, agus Voyager 2 ina dhiaidh sin in 2018.

Is cuid shuntasach iad misin Voyager de Réadlann an Chórais Héilifhisic NASA, atá urraithe ag Rannóg Héilifhisic Stiúrthóireacht an Mhisin Eolaíochta i Washington. Thóg agus oibríonn Saotharlann Scaird-Thiomáint Caltech an spásárthach Voyager.

