Déanann NASA Céimeanna chun Misin Spáis Voyager a Shíneadh

Tá bearta á gcur i bhfeidhm ag innealtóirí do mhisean Voyager NASA lena chinntiú go leanfaidh spásárthaí Voyager 1 agus Voyager 2 ag iniúchadh spás idir-réaltach ar feadh na mblianta atá le teacht. Fócas amháin dá n-iarrachtaí ná aghaidh a thabhairt ar iarmhar breosla atá ag carnadh laistigh d’fheadáin chúnga i gcuid de na thrusters ar an spásárthach. Féadann an t-ardú seo cur isteach ar chumas na stóirín na haeróga a choinneáil dírithe ar an Domhan le haghaidh cumarsáide. Tá bearta á ndéanamh ag an bhfoireann chun an tógáil suas a mhoilliú trí ligean don spásárthach rothlú beagán níos faide i ngach treo sula scaoiltear na thrusters, rud a laghdóidh minicíocht na lámhaigh. Tá na coigeartuithe sin pleanáilte go cúramach chun an tionchar ar an misean a íoslaghdú agus chun bailiú sonraí eolaíocha luachmhara a áirithiú.

Tá an fhoireann innealtóirí ag uaslódáil paiste bogearraí freisin chun cosc ​​a chur ar atarlú glitch a tharla ar Voyager 1 anuraidh. Ba é ba chúis leis an glitch ná orduithe míthreoracha an chórais um léiriú dearcadh agus rialaithe (AACS). Tá an paiste beartaithe chun an spásárthach a chosaint sa todhchaí agus a n-oibríochtaí a chinntiú chomh fada agus is féidir. Rinneadh athbhreithniú agus seiceáil forleathan air chun aon rioscaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn óna chur i bhfeidhm a mhaolú. Gheobhaidh Voyager 2 an paiste ar dtús mar leaba tástála sula gcuirfear i bhfeidhm é ar Voyager 1, atá níos faide ón Domhan agus dá bhrí sin tá sonraí níos luachmhaire aige.

Tá achair mhóra taistil ag Voyager 1 agus Voyager 2 ón Domhan cheana féin, le Voyager 1 níos mó ná 15 billiún míle ar shiúl agus Voyager 2 níos mó ná 12 billiún míle ar shiúl. Tá foireann an mhisin ag súil, leis na bearta curtha i bhfeidhm, go leanfaidh an spásárthach ar aghaidh ag oibriú ar feadh cúig bliana eile ar a laghad, más rud é nach faide. Soláthraíonn misin Voyager sonraí luachmhara ar an spás idir-réaltach agus is clocha míle suntasacha iad maidir le taiscéalaíocht spáis.

Foinsí: NASA