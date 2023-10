Cuireann NASA tús le Tástálacha Ríthábhachtacha ar Inneall RS-25 Nuashonraithe do Mhisin Artemis

Tá NASA ag ullmhú chun sraith tástálacha a dhéanamh ar an inneall RS-25 nuashonraithe, a chumhachtóidh roicéad an Chórais Seoladh Spáis (SLS) le haghaidh misin Artemis go dtí an Ghealach amach anseo. Beidh na tástálacha ar siúl ag Seastán Tástála Fred Haise ag Ionad Spáis Stennis NASA i Mississippi. Beidh 2024 thástáil sa tsraith tástála deimhniúcháin, atá le bheith ar siúl go dtí 12, agus mairfidh gach ceann acu ar a laghad 500 soicind chun tréimhsí seolta iarbhír a insamhail.

Bainfidh na tástálacha úsáid as an inneall forbraíochta E0525 chun dearadh an innill RS-25 a thabhairt chun críche agus a dheimhniú. Soláthróidh na tástálacha sin sonraí ríthábhachtacha maidir le feidhmíocht agus iontaofacht an innill. Is é aidhm na tástála a chinntiú go n-oibríonn an t-inneall mar a bhí beartaithe, ag seoladh pálasta NASA agus spásairí go sábháilte chuig an Ghealach agus níos faide i gcéin.

Tá comhpháirteanna nua ag an inneall RS-25 nuashonraithe, mar shampla soic, gníomhaithe hiodrálacha, duchtanna flex, agus turbopumps. Déanfar an tástáil ag leibhéil chumhachta ó 80% go 113%, agus é mar aidhm aige corrlaigh sábháilteachta iontaofa a bhunú. Is féidir leis na hinnill RS-25 nua suas le 111% de chumhacht a bhaint amach, i gcomparáid leis na príomh-innill modhnaithe Shuttle Spáis a úsáidtear sna misin tosaigh Artemis, ar féidir leo suas le 109% de chumhacht a bhaint amach.

Nuair a bheidh na tástálacha críochnaithe, déanfaidh NASA, i gcomhpháirtíocht le Aerojet Rocketdyne, an príomhchonraitheoir d’innill SLS, 24 inneall RS-25 nua a tháirgeadh a mbeidh an dearadh nuashonraithe acu. Úsáidfear na hinnill seo i misean Artemis 5, atá sceidealta do 2028. Is cloch mhíle thábhachtach é seo do NASA agus é ag iarraidh táirgeadh innill RS-25 a atosú.

Cé go bhfuil an dul chun cinn maidir le hullmhú do mhisin Artemis geallta, tá imní ann maidir le hinacmhainneacht roicéad SLS. Leagann tuarascáil le déanaí béim ar chostas ard na roicéad agus ceistíonn sí soiléire na gcostas iarbhír agus an fhéidearthacht go mbeidh moilleanna ann amach anseo. Tá gá le hathluacháil ar chaiteachas NASA ar an gclár SLS.

