Nochtann Mósáic den Ghealach Nár Chonacthas Riamh Romhainn Mionsonraí gan Fasach faoin bPol Theas Lunar

Tá mósáic mhealltach den Ghealach roinnte ag NASA, ag tairiscint radharc nach bhfacthas riamh roimhe ar an bPol Theas gealaí. Cruthaithe ag baint úsáide as íomhánna as an Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) agus ShadowCam, soláthraíonn an mósáic sonraí gan fasach den réigiún, lena n-áirítear an Shackleton Crater radhairc. Tá an-suim ag eolaithe sa chráitéar seo mar creidtear go bhfuil fosuithe oighir nó so-ghalaithe reoite eile ann.

Léiríonn an íomhá, dar teideal “Moonlight Sonáid,” cumhacht an dá cheamara ag obair le chéile. Gabhann an LROC íomhánna mionsonraithe de dhromchla na gealaí ach tá teorainneacha aige maidir le grianghraif a thógáil de limistéir scáthaithe nach bhfaigheann solas díreach riamh. I gcodarsnacht leis sin, tá ShadowCam 200 uair níos íogaire ó thaobh solais ná LROC agus tá sé ar fheabhas maidir le gnéithe a ghabháil i gcoinníollacha an-íseal solais.

Trí íomhánna ón dá ionstraim a chomhcheangal, is féidir le hanailísithe amhairc chuimsitheach a chruthú de thír-raon agus de ghnéithe geolaíochta na Gealaí, a chlúdaíonn na limistéir is gile agus is dorcha araon. Leagann an mósáic béim ar leith ar na limistéir a bhfuil scáthú buan orthu laistigh de Chreat Shackleton, ag soláthar sonraí casta faoina hurlár agus ballaí istigh, a bhuíochas leis na híomhánna ó ShadowCam. Ar an taobh eile de, is de thoradh íomháineachais a bhailigh LROC iad na limistéir gréine sa mhósáic, lena n-áirítear imeall agus cliatháin an chráitéir.

Tá suntas breise ag baint le Crater Shackleton mar go meastar go bhfuil sé ar cheann de na láithreacha tuirlingthe féideartha do mhisean Artemis III de chuid NASA in 2025. Tá sé mar aidhm ag an misean seo iniúchadh a dhéanamh ar an réigiún neamhchairte seo, nár thug daoine cuairt air riamh roimhe seo.

Léiríonn tuirlingt bhog rathúil Chandrayaan-3 na hIndia le déanaí in aice le Pol Theas na Gealaí an spéis mhéadaitheach agus an t-iniúchadh sa réigiún gealaí sainiúil seo.

Foinsí:

– NASA

– CNET