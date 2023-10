Moill ar Spacewalk de réir mar a Leantar ar aghaidh le hImscrúdú ar Sceitheadh ​​an Chuasaithe

Tá cosán spáis a bhí sceidealta ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta curtha siar mar gheall ar imscrúdú leanúnach ar sceitheadh ​​an chuisnithe. Beidh an spásbhealach, a díríodh ar dtús don 19 Deireadh Fómhair, ar siúl anois níos déanaí i mbliana. Teastaíonn am breise ó innealtóirí chun an anailís ar sceitheadh ​​an chuisnithe a chríochnú, a tharla ar 9 Deireadh Fómhair. Cé nach bhfuil an chuisnithe guaiseach don chriú, tá réamhchúraimí á nglacadh chun aon díghrádú trealaimh a d'fhéadfadh a bheith ann de bharr rianta beaga den tsubstaint ag dul isteach i gcórais inmheánacha a chosc.

Ní bhíonn tionchar ag athsceidealú an chosáin spáis ar oibríochtaí an stáisiúin spáis toisc nach bhfuil na tascanna atá beartaithe don spásbhealach íogair ó thaobh ama de. Idir an dá linn, tá dhá spáschosán eile sceidealta le haghaidh níos déanaí i mbliana. Ar 30 Deireadh Fómhair, déanfaidh spásairí NASA Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli US Spacewalk 89. Áirítear ar a gcuid cúraimí bosca leictreonaice lochtach a bhaint agus Tionól Trundle Bearing a athsholáthar. Beidh sé seo ar an gcéad spacewalk don dá spásairí.

I spásbhealach eile, seolfaidh spásaire NASA Loral O'Hara agus spásaire ESA Andreas Mogensen US Spacewalk 90. ​​Áirítear ar na tascanna don spásbhealach seo samplaí a bhailiú chun anailís a dhéanamh ar láithreacht miocrorgánaigh ar an taobh amuigh den stáisiún spáis agus obair chothabhála a dhéanamh, lena n-áirítear athsholáthar. ceamara ardghléine.

Chomh maith leis na cosáin spáis sna Stáit Aontaithe, tá na cosmonauts Rúisis Oleg Kononenko agus Nikolai Chub le dul ar shiúlóid spáis ar 25 Deireadh Fómhair. Is éard a bheidh i gceist lena gcuid tascanna córas cumarsáide radair sintéiseach a shuiteáil agus nanasatailít a imscaradh chun teicneolaíocht seoltóireachta gréine a thástáil.

Léiríonn na himscrúduithe leanúnacha agus na spásbhealaí na gníomhaíochtaí cothabhála agus deisiúcháin rialta atá riachtanach d'oibriú sábháilte agus éifeachtach an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta.

