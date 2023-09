Tá spásárthach OSIRIS-REx NASA socraithe chun capsule samplach a scaoileadh ina mbeidh ábhar ón astaróideach Bennu, a thuirlingíonn ansin i bhfásach Utah. Bhailigh an spásárthach, ar a dtugtar Bunús, Léiriú Speictreach, Aithint Acmhainní agus Slándáil–Regolith Explorer (OSIRIS-REx), sampla de charraig agus deannaigh ó dhromchla Bennu in 2020. Le linn eitilt thar an Domhan, cuirfidh an spásárthach a capsule samplach chuig an talamh.

Iarsmaí iad asteroids ó laethanta tosaigh ár gCóras Gréine, ag dul siar 4.5 billiún bliain. Feidhmíonn siad mar capsúil ama, ag caomhnú stair ár gcóras gréine agus d'fhéadfadh go mbeadh leideanna acu faoi bhunús agus éabhlóid ár gCóras Gréine. Trí staidéar a dhéanamh ar shamplaí go díreach ó astaróideach cosúil le Bennu, is féidir le heolaithe léargais luachmhara a fháil ar theacht na n-eilimintí riachtanacha, mar uisce agus móilíní orgánacha, atá ríthábhachtach don saol ar an Domhan.

Meastar gur astaróideach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach é Bennu a bhfuil seans beag ann go n-imbhuailfidh sé leis an Domhan sna 300 bliain amach romhainn. D'fhéadfadh tuiscint a fháil ar a chomhdhéanamh tríd an sampla a bailíodh cuidiú le straitéisí cosanta éifeachtacha a fhorbairt. Ina theannta sin, coinníonn samplaí a chuirtear ar ais go díreach ón spás gnéithe íogaire is féidir a chailleadh nuair a théann dreigít isteach in atmaisféar an Domhain.

Is féidir le samplaí a sheoltar ar ais go díreach ceisteanna eolaíocha a fhreagairt nach féidir le cianbhreathnú go hiomlán aghaidh a thabhairt orthu. Soláthraíonn an sampla Bennu tuiscint shoiléir ar a fhoinse agus a chomhthéacs geolaíoch, rud nach bhfuil ar eolas go minic le meteorites a fhaightear ar an Domhan. Ina theannta sin, tugann ceimic saibhir carbóin Bennu léargais ar mhóilíní orgánacha a bhaineann leis an mbitheolaíocht.

Stórálfar an sampla i saotharlann coimeádta speisialta ag Johnson Space Centre NASA i Houston chun a riocht a chaomhnú. Beidh rochtain ag eolaithe ar fud an domhain ar na samplaí seo chun críocha taighde, agus beidh cuid díobh in áirithe do na glúine atá le teacht. Soláthróidh NASA clúdach beo ar thuirlingt capsule samplach OSIRIS-REx ar a ardáin oifigiúla meáin shóisialta.

Foinse: Singh Rahul Sunilkumar – [foinse gan URL]

Sainmhínithe:

– OSIRIS-REx: Bunús, Léiriú Speictrim, Aithint Acmhainní agus Slándáil – spásárthaí Regolith Explorer.

– Bennu: astaróideach a chreidtear a bheith ina rud neamhaí atá fágtha ó laethanta tosaigh ár gCóras Gréine.

– Capsúil Samplach: Coimeádán a choinníonn na samplaí a bailíodh ó astaróideach Bennu.

– Desert Utah: An ceann scríbe chun an capsúl samplach a thabhairt i dtír.

– Ceimic Charbóin: Staidéar ar airíonna ceimiceacha agus ar imoibrithe comhdhúile carbóin.

– Saotharlann Coimeádta: Sainsaotharlann chun samplaí luachmhara a chaomhnú agus a staidéar.

Foinsí:

– Singh Rahul Sunilkumar – [foinse gan URL]