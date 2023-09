Spásaire Snáithe i dTaifead Sosanna Spáis don Mhisean Fadaithe is Faire

Tá an spásaire NASA Frank Rubio tar éis an taifead don mhisean is faide ó spásaire de chuid na SA a bhriseadh tar éis dó a bheith sáinnithe sa spás. Bhí Rubio sceidealta le filleadh ar an Domhan sé mhí tar éis é a sheoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) i mí Mheán Fómhair 2022. Mar sin féin, d'fhág mífheidhmiú le linn a thiomána fillte é i bhfostú i bhfithis íseal na Cruinne, ag síneadh a fhanachta go dtí breis is bliain. Ar an Luan, sháraigh Rubio an taifead roimhe seo de 355 lá a shocraigh Mark Vande Hei in 2022. Tá sé le filleadh ar an Domhan tráth nach luaithe ná an 27 Meán Fómhair, rud a fhágann 371 lá san iomlán i bhfithis na Cruinne. Mar gheall ar an éacht seo freisin tá sé ar dhuine de sheisear a chaitheann bliain sa spás.

In agallamh le ABC's Good Morning America, leag Rubio béim ar thábhacht a chuid ama sínte sa spás. Leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oiriúnaíonn agus a fhanann an gcorp daonna chun feidhmíocht a bharrfheabhsú le linn misin taiscéalaíochta spáis amach anseo go dtí an ghealach, Mars, agus níos faide i gcéin. Bhí turas Rubio chuig an ISS uathúil mar bhí sé ar an gcéad spásaire de chuid na Stát Aontaithe a chuaigh ar roicéad Rúiseach Soyuz ó Aibreán 2021. Bhí sé seo mar chuid de chomhaontú babhtála suíochán idir NASA agus Roscosmos.

Bhain an eachtra a d'fhág Rubio sáinnithe le sceitheadh ​​chuisnithe ó spásárthach Soyuz. In éineacht le Rubio, bhí tionchar freisin ag cosmonauts Roscosmos Sergey Prokopyev agus Dmitri Petelin. Mar gheall ar an sceitheadh ​​ní raibh an spásárthach oiriúnach chun filleadh ar an Domhan, rud a d'fhág gur cuireadh síneadh ama ar an ISS ar feadh sé mhí eile. Tá siad le filleadh ar an Domhan níos déanaí an mhí seo.

Soláthraíonn misean fada agus gan choinne Rubio léargais luachmhara ar bhuanseasmhacht an chorp daonna sa spás. Tógann sé eolas a chuirfidh le rath misin taiscéalaíochta domhainspáis sa todhchaí.