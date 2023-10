Iarrann NASA ar Phobal Eolaíoch Acmhainn Eolaíoch Teileascóp Spáis na Róimhe a Uasmhéadú

Tá NASA ag lorg cabhair ón bpobal eolaíoch chun a chinntiú go mbeidh Teileascóp Rómhánach Nancy Grace, ar a dtugtar Teileascóp Spáis na Róimhe freisin, in ann radharc cuimsitheach a sholáthar ar na cruinne díreach tar éis é a sheoladh i 2027. Leis an réimse leathan radhairc atá aige. , tá sé mar aidhm ag Teileascóp Spáis na Róimhe breathnóireacht mhórphictiúr a dhéanamh ar réaltraí i bhfad i gcéin agus cabhrú le heolaithe rúndiamhra ábhar dorcha agus fuinneamh dorcha a réiteach, arb ionann iad agus 95% den fhuinneamh agus den ábhar sa chosmas.

Chun déileáil leis na méideanna ollmhóra sonraí a bhaileoidh an teileascóp, tá eolaithe ag obair ar halgartaim meaisínfhoghlama chun patrúin agus feiniméin a aithint. Cabhróidh comhoibriú teileascóip eile, amhail Teileascóp Spáis Hubble, Teileascóp Spáis James Webb (JWST), Réadlann Keck, agus PRIME na Seapáine le forbairt an phlean breathnadóireachta don Rómhánach, lena n-áirítear roghnú sprice agus réigiúin taiscéalaíochta. Ina theannta sin, comhoibreoidh an Teileascóp Spáis Rómhánach le PRIME chun staidéar a dhéanamh ar réada ag baint úsáide as lionsaíocht imtharraingteach, agus le Hubble chun staidéar a dhéanamh ar réaltraí ársa agus chun pictiúr níos iomláine a thógáil den stair chosmaí. Oibreoidh an teileascóp i gcomhar le JWST freisin, ag tabhairt léargas níos leithne ar an gcosmas agus ag aithint spriocanna don JWST le hiniúchadh go mion.

Is próiseas casta agus idirnasctha í an obair ullmhúcháin don Teileascóp Spáis Rómhánach ina mbíonn foirne eolaíocha éagsúla ag comhoibriú le chéile chun oibriú rianúil a chinntiú. Leagfaidh na hiarrachtaí sin an bonn le haghaidh fionnachtana eolaíocha cumhachtacha agus uasmhéadóidh siad acmhainneacht na hionstraime. Trí leas a bhaint as saineolas agus comhoibriú an phobail eolaíoch, tá sé mar aidhm ag NASA Teileascóp Spáis na Róimhe a sheoladh a bheidh ullmhaithe go hiomlán chun iontais na cruinne a iniúchadh.

