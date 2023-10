Teileascóp Raidió NASA ar scor chun staidéar a dhéanamh ar spotaí gréine le linn Eclipse Gréine Annular

Úsáidfear teileascóp raidió NASA ar scor le linn an eclipse gréine annular atá le teacht ar 14 Deireadh Fómhair chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí na gealaí a chlúdaíonn spotaí gréine. Tá an tionscadal seo, ar a dtugtar Gréine Patróil, mar chuid den chlár eolaíochta saoránach agus feidhmeoidh sé mar reáchtáil trialach le haghaidh turgnamh níos mó le linn an eclipse gréine iomlán ar 8 Aibreán an bhliain seo chugainn. D'úsáid NASA an teileascóp, ar a dtugtar Teileascóp Raidió Goldstone Apple Valley (GAVRT), roimhe seo chun staidéar a dhéanamh ar spás domhain. Tá sé á oibriú go cianda anois ag mic léinn le haghaidh staidéir eolaíocha éagsúla, lena n-áirítear an ghrian a mhapáil ag tonnfhaid raidió.

Le linn na n-eclipses, breathnóidh GAVRT corónach istigh na gréine chun staidéar a dhéanamh ar réigiúin ghníomhacha agus spotaí gréine. Is suaitheadh ​​iad spotaí gréine i réimse maighnéadach na gréine atá le feiceáil mar spotaí dorcha ar a dhromchla. Díreoidh an teileascóp raidió ar staidéar a dhéanamh ar na réigiúin ghníomhacha seo de réir mar a théann an ghealach anuas orthu. Trí anailís a dhéanamh ar astuithe raidió ag minicíochtaí éagsúla, beidh na taighdeoirí in ann an réimse maighnéadach i sraitheanna na gréine os cionn na spotaí gréine a thomhas.

Cé nach mbeidh GAVRT in ann íomhánna a mheallann an radharc a ghabháil, soláthróidh sé sonraí luachmhara ar iompar spotaí gréine le linn na n-éiclipsí. De réir mar a chlúdaíonn an ghealach codanna éagsúla den spota gréine le himeacht ama, laghdóidh an chumhacht a bhailíonn an t-aeróg. Cuirfidh sé seo ar chumas na n-eolaithe anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar na spotaí gréine agus breathnú ar aon athruithe ar astuithe raidió ó na réigiúin ghníomhacha.

Braitheann rath an tionscadail ar láithreacht spotaí gréine le linn na n-éiclipsí agus ar gheoiméadracht a n-idirghníomhaíochta leis an ngealach. Cé nach mbeidh na héiclipsí féin iomlán nó neamhnánach, cinnfidh na coinníollacha sonracha an bhféadfaidh an teileascóp raidió na sonraí riachtanacha a bhailiú.

Tríd is tríd, léiríonn an tionscadal seo an poitéinseal a bhaineann le trealamh NASA scortha a athúsáid le haghaidh taighde eolaíoch agus luach na dtionscnamh eolaíochta saoránach chun ár n-eolas ar an gcosmas a leathnú.

