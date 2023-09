Táirgeann Buanseasmhacht Rover NASA Ocsaigin ar Mars

Tá cloch mhíle shuntasach bainte amach ag rover Perseverance NASA trí ocsaigin a tháirgeadh ar Mars. Trí úsáid a bhaint as a ghléas Turgnaimh um Úsáid Acmhainne In-Situ Ocsaigin Mars (MOXIE), rinne an rover dé-ocsaíd charbóin a thiontú ina ocsaigin thar thréimhse dhá bhliain. Tá an turgnamh ceannródaíoch seo tar éis 4.3 unsa (122 gram) d'ocsaigin a ghiniúint, is leor chun spásaire a chothú ar feadh trí huaire.

Tá poitéinseal iontach ag táirgeadh rathúil ocsaigine ar Mars le haghaidh iniúchadh daonna ar an bpláinéad amach anseo. D’fhéadfadh spásairí “beo amach ón talamh” a chur ar chumas na spásairí ocsaigin a ghiniúint ó na hacmhainní áitiúla agus láithreacht inbhuanaithe a bhunú ar Mhars. Is é atmaisféar an Phláinéad Dheirg ná 95% dé-ocsaíd charbóin, rud a fhágann gur foinse flúirseach é d’eastóscadh ocsaigine.

Ní hamháin go soláthraíonn MOXIE aer in-análú do spásairí ach tá an cumas aige tiomántán roicéad a tháirgeadh freisin. Tá an cumas ocsaigine agus breosla roicéad a chruthú ó atmaisféar Mars ríthábhachtach le haghaidh misin gealaí fadtéarmacha, forbairt geilleagair gealaí, agus taiscéalaíocht dhaonna Mhars faoi dheireadh.

In ainneoin na héachta suntasacha seo, áfach, is iomaí dúshlán atá ann fós sular féidir coilíneacht inmharthana ar Mhars a bhunú. Cuireann teochtaí an-íseal Mhars agus brú íseal an atmaisféir rioscaí suntasacha do shláinte an duine. Mar gheall ar easpa ciseal ózóin chosanta, nochtar spásairí don radaíocht is cúis le hailse, agus bíonn caillteanais mhóra i ndlús na gcnámh mar thoradh ar an turas go Mars.

Mar sin féin, leanann an rover Buanseasmhacht ag iniúchadh Mars sa tóir ar chomharthaí den saol ársa. Mar chuid de mhisean Mars 2020 NASA, bailíonn an rover samplaí carraige le haghaidh anailíse ar an Domhan amach anseo. In éineacht le Buanseasmhacht tá an héileacaptar Ingenuity, a rinne 57 eitilt thar dhromchla na Martian, ag cur lenár dtuiscint ar an bpláinéad a thuilleadh.

