MOXIE NASA: Taiscéalaíocht Mars a Chur Chun Cinn le Táirgeadh Ocsaigin

Rinne rover buanseasmhacht gluaisteán NASA ceannlínte nuair a thuirling sé ar Mars i mí Feabhra 2021. Mar aon le Buanseasmhacht, tháinig bosca beag órga darb ainm MOXIE ar an bPláinéad Dearg freisin. Ceapadh MOXIE, gearr ar “Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment”, chun ocsaigin a tháirgeadh ar Mars agus tá a mhisean curtha i gcrích go rathúil aige.

Le linn a thréimhse oibriúcháin, ghin MOXIE méid suntasach ocsaigine. Ar a rith deiridh, tháirg MOXIE 9.8 gram (0.35 unsa) d'ocsaigin, rud a thug an t-iomlán go 122 gram (4.3 unsa) - dhá oiread níos mó ná mar a mheas na heolaithe ar dtús. Bhí an gléas in ann 12 gram (0.4 unsa) ocsaigine a tháirgeadh in aghaidh na huaire ag íonacht 98% ar a laghad.

Tá dhá phríomhchúis le ocsaigin a tháirgeadh ar Mars. Ar an gcéad dul síos, beidh soláthar leordhóthanach ocsaigine de dhíth ar spásairí na todhchaí ar an bplainéad le linn a dtréimhse fanachta. Ar an dara dul síos, tá ocsaigin ina chomhpháirt ríthábhachtach i mbreosla roicéad. Teastaíonn méid suntasach ocsaigine chun dóthain breosla roicéad a sheoladh go Mars don turas fillte. D'fhéadfadh go laghdódh rath MOXIE ocsaigine a tháirgeadh ar Mars meáchan na bpálasta agus d'fhéadfaí iniúchadh daonna a dhéanamh ar an bPláinéad Dearg.

Creideann eolaithe go bhféadfadh teicneolaíochtaí cosúil le MOXIE a bheith tairbheach do mhisin gealaí freisin. Bheadh ​​sé riachtanach acmhainní amhail uisce agus ocsaigine a bhaint as an ngealach chun breosla roicéad a chruthú agus láithreacht fhadtéarmach a bhunú ar an ngealach.

Oibríonn MOXIE trí ocsaigin a bhaint as móilíní dé-ocsaíd charbóin in atmaisféar Mars. Éilíonn an próiseas teocht thart ar 1,470 céim Fahrenheit (800 céim Celsius). Tá an gléas déanta as ábhair teas-fhulangach, lena n-áirítear páirteanna cóimhiotal nicil, aerogel éadrom, agus sciath óir a léiríonn teas infridhearg.

Tá rathúlacht MOXIE tar éis an bealach a réiteach d’iarrachtaí amach anseo i dtáirgeadh ocsaigine ar Mars. Cé nach bhfuil aon phleananna ann do MOXIE 2.0, tá sé beartaithe ag NASA córas lánscála a fhorbairt a chuimsíonn cumas stórála ocsaigine agus leachtaithe.

Mar fhocal scoir, is céim shuntasach é éachtaí MOXIE i gcur chun cinn na taiscéalaíochta spáis. Tá gealltanas ag baint leis an gcumas ocsaigine a tháirgeadh ar Mars go gcoinneofar saol an duine i misin chuig an bPláinéad Dearg amach anseo agus go laghdófar an gá atá le hualaí troma.

