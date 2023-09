Bailíonn Taiscéalaí Gréine Parker NASA Sonraí luachmhara ar Aifreann Coróineach a Dhiúltú

Sheol an Parker Solar Probe, misean ceannródaíoch NASA chun “teagmháil leis an nGrian,” le déanaí trí oll-staideadh corónach (CME), pléasc chumhachtach gréine de cháithníní luchtaithe. Tharla an teagmháil an 5 Meán Fómhair, 2022, cé go bhfuil na torthaí agus an taighde a bhaineann leis mionsonraithe anois i bpáipéar nua in The Astrophysical Journal.

Ba imeacht suntasach é an teagmhas ón ngnáthstaidéar ar CMEanna, mar a bhreathnaítear orthu ón Domhan de ghnáth. Mar sin féin, bhí an Parker Solar Probe in ann an CME áirithe seo a bhreathnú go dlúth, toisc nach raibh sé suite ach 5.7 milliún míle ó dhromchla na Gréine. Thug an chóngaracht seo deis d’eolaithe sonraí agus léargais luachmhara a bhailiú ar an idirghníomhú idir CMEanna agus deannach idirphláinéid.

Is brúchtaí ollmhóra iad CMEanna ó atmaisféar seachtrach na Gréine ar féidir leo éifeachtaí tromchúiseacha a bheith acu ar an aimsir spáis, lena n-áirítear cur isteach ar shatailítí, córais chumarsáide, teicneolaíochtaí loingseoireachta, agus eangacha cumhachta ar an Domhan. Tá sé ríthábhachtach an chaoi a n-idirghníomhaíonn CMEanna le deannach idirphláinéid a thuiscint chun a dtionchar ar ár bplainéad a thuar.

Ba é an teagmháil i mí Mheán Fómhair seo caite an chéad uair a chonaic Parker CME, agus tá na torthaí iontach. Chonaic an taiscéalaí an CME ag glanadh cosán trí dheannach idirphláinéid, ag díláithriú é thart ar 6 mhilliún míle ón nGrian. Mar sin féin, rinneadh an deannach a athlánú beagnach láithreach trí cháithníní deannaigh idirphláinéadacha a bhí ar snámh tríd an gcóras gréine.

Dhearbhaigh an fionnachtain seo teoiric go dtarlaíonn idirghníomhaíochtaí idir CMEanna agus deannaigh, rud a thugann tuiscint níos doimhne d'eolaithe ar an dinimic laistigh de choróin na Gréine. Bhí na breathnuithe a rinne ceamara an Parker Solar Probe’s Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) ina gcuid lárnach den dul chun cinn seo.

Cé go bhfuil gá le tuilleadh staidéir agus breathnuithe chun éifeachtaí deannaigh idirphláinéid ar CMEanna a thuiscint go hiomlán, osclaíonn an fionnachtain shuntasach seo bealaí nua chun castachtaí ár nGrian agus a tionchar ar aimsir an spáis a iniúchadh.

Foinsí: Scientific American, NASA