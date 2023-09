Spásárthach OSIRIS-REx NASA chun Sampla astaróideach den Chéad Uair a Sheachadadh don Domhan

Tá spásárthach OSIRIS-REx NASA le dul thar an Domhan an deireadh seachtaine seo, ag tabhairt leis sampla a bailíodh ón astaróideach Bennu. Is é an misean stairiúil seo an chéad uair a rinne NASA iarracht ábhar a thabhairt ar ais ó astaróideach. Arna sheoladh in 2016, shroich OSIRIS-REx Bennu in 2018, áit ar úsáid sé a bata folúis chun deannach agus púróga a bhailiú ó dhromchla an astaróideach.

Tá sé beartaithe go scaoilfidh an spásárthach an sampla ar 24 Meán Fómhair, 2023, thart ar 7:30 pm IST. Scaoilfear an capsule ina bhfuil an sampla ó airde 100,000 ciliméadar agus tiocfaidh sé i dtír i bhfásach Utah sna Stáit Aontaithe. Seolfar an t-ordú scaoilte ó ionad rialaithe Lockheed Martin i Colorado.

Nuair a mheastar go bhfuil an sampla sábháilte, tógfar chuig saotharlann glan sealadach é ag Johnson Space Eitilte Center NASA i Houston, áit a ndéanfar é a chatalógú agus a anailísiú ar feadh dhá bhliain, ó dheireadh 2023 go dtí 2025. Beidh thart ar 75% den sampla Bennu a chaomhnú do thaighde amach anseo.

Tar éis na hanailíse, athainmneofar an spásárthach OSIRIS-REx OSIRIS-APEX agus rachaidh sé ar aghaidh chuig an astaróideach Apophis gar don Domhan, ag socrú isteach i bhfithis timpeall na carraige spáis faoi 2029.

Is réad beag é an t-astaróideach Bennu a thomhas 500 méadar ar trastomhas agus fithisíonn sé an Ghrian gach sé bliana. Creidtear gur iarsma de charraig spáis atá i bhfad níos mó é. Cé go bhfuil seans beag ann go bhféadfadh sé imbhualadh leis an Domhan i 2182, is é cuspóir an mhisin staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh Bennu agus tuiscint níos fearr a fháil ar staid agus ar chomhdhéanamh an ábhair sa ghrianchóras luath.

Leagann an misean urghnách seo béim ar chumais iontacha NASA agus brúnn sé teorainneacha na taiscéalaíochta spáis. Tabharfaidh an tuairisceán samplach ó Bennu léargais luachmhara ar stair ár ngrianchórais agus réiteoidh sé an bealach le haghaidh iarrachtaí eolaíochta amach anseo.

Foinsí:

– NASA