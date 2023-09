Capsúil Spáis a bhfuiltear ag súil leis a thabhairt i dtír le Sampla astaróideach i bhFásach Utah

Tá capsúl spáis ag iompar sampla d'ábhar carraigeach a bailíodh ó astaróideach le dul i dtír paraisiúit i bhfásach Utah Dé Domhnaigh. Is é seo an tríú sampla astaróideach a cuireadh ar ais go dtí an Domhan agus an ceann is mó fós. Bailíodh na samplaí ag misean OSIRIS-REx, comhoibriú idir NASA agus eolaithe in Ollscoil Arizona.

Dearadh an spásárthach OSIRIS-REx chun samplaí a bhailiú ón astaróideach Bennu atá saibhir i carbóin. Le ceamaraí, ghlac an spásárthach íomhánna ríthábhachtacha agus d'fhorbair sé léarscáileanna 3D den astaróideach. Thomhais sé teocht Bennu freisin, mhapáil sé a chomhdhéanamh mianraí agus ceimiceach, agus d’úsáid sé X-ghathanna agus solas infridhearg chun é a fheiceáil.

Bhailigh lámh robotic an spásárthaigh carraigeacha scaoilte agus salachar ó dhromchla an astaróideach, agus iad ina saothraítear rónta taobh istigh de chuas samplach ar ais. Tar éis scaradh ón spásárthach, thosaigh an capsule a shliocht trí atmaisféar an Domhain.

Cuireadh tús le misean OSIRIS-REx in 2016, nuair a sheol an spásárthach ó Florida. Shroich sé Bennu in 2018, ag déanamh teagmhála le dromchla an astaróideach ar feadh thart ar cúig soicind in 2020 chun na samplaí a bhailiú. I mí na Bealtaine 2021, chuir an spásárthach tús lena thuras ar ais go dtí an Domhan.

Táthar ag súil go dtiocfaidh an sampla i dtír i Raon Tástála agus Oiliúna Utah i bhFásach Thiar Utah Dé Domhnaigh. Beidh eolaithe i láthair chun an capsule a fháil ar thuirlingt. Ní bheidh ábhar salaithe ar nós víris nó baictéir sa sampla, rud a chinnteoidh a shábháilteacht. Glacadh réamhchúraimí comhchosúla le samplaí misin roimhe seo, mar iad siúd ó mhisean gealaí Apollo 11.

Is astaróideach beag saibhir carbóin é Bennu, an sprioc-astaróideach do mhisean OSIRIS-REx, a théann sách gar don Domhan gach sé bliana. Tá súil ag eolaithe staidéar a dhéanamh ar a chomhdhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil ar na rioscaí agus na saintréithe atá ag asteroids in aice leis an Domhan. Tá sé mar aidhm acu freisin tuilleadh faisnéise a nochtadh faoi sheachadadh féideartha na gcomhdhúile beathaithe agus an fhéidearthacht uisce a bhaint as asteroidí le haghaidh breosla roicéad.

Tar éis an mhisin, déanfar an spásárthach OSIRIS-REx a athainmniú OSIRIS-APEX agus a athchóiriú chun staidéar a dhéanamh ar astaróideach eile gar don Domhan, Apophis, in 2029.

Chun féachaint ar an gclúdach beo ar thuirlingt capsule OSIRIS-REx, is féidir leat nasc NASA Live a leanúint.

Foinse: Al Jazeera, NASA