Ag Nochtadh an Gan choinne: Fionnachtana Iontasacha OSIRIS-REx ar astaróideach Bennu

Tá OSIRIS-REx, an tríú misean sa stair chun sampla a bhailiú ó astaróideach, tar éis léargais dochreidte a sholáthar d'eolaithe ar shaol mistéireach na gcarraigeacha spáis. Nocht turas dhá bhliain an spásárthaigh timpeall astaróideach Bennu éagsúlacht agus castacht iontas na gcorp neamhaí seo.

Roimh OSIRIS-REx, rinne dhá mhisean eile, Hayabusa 1 agus NEAR-Shoemaker, staidéar mionsonraithe ar asteroids. Mar sin féin, ba é Hayabusa 1 a dheimhnigh ar dtús go raibh “chairn spallaí,” ilchuideachtaí bolláin, gainimh agus gairbhéil á gcoimeád le chéile ag fórsaí imtharraingthe laga.

Nuair a chonaic na heolaithe Bennu ó theileascóip ar dtús, bhí siad ag súil go mbeadh sé cosúil leis an astaróideach Itokawa. Tar éis scrúdú níos géire a dhéanamh, áfach, d’aimsigh OSIRIS-REx tírdhreach creagach murab ionann agus aon rud a chonaic siad riamh. Thug na carraigeacha póiriúla agus corr-chruthach ar dhromchla Bennu dúshlán a gcuid boinn tuisceana roimhe seo faoi chomhdhéanamh agus struchtúr na gcarraigeacha spáis seo.

Thuig taighdeoirí go bhfuil na carraigeacha póiriúla seo an-ionsúiteach, agus iad á n-iompar mar chrios crumple i gcarr le linn tionchair. Cosnaíonn siad dromchla an astaróideach trí fhuinneamh ó chomhlachtaí a bhfuil tionchar níos lú acu a ionsú, rud a fhágann go mbíonn níos lú cráitéir ann ná mar a ceapadh.

Rinne OSIRIS-REx fionnachtain shuntasach freisin faoi dhlús ciseal dromchla Bennu. Le linn a iarracht bailiúcháin samplaí, chuaigh an spásárthach go domhain isteach sa dromchla, rud a léirigh go bhfuil dlús i bhfad níos ísle ag an gciseal dromchla ná an chuid eile den astaróideach.

Thug cur chuige an mhisin i leith bailiú samplaí, difriúil le misin roimhe seo, léargais luachmhara. Chuir freagairtí dromchla Bennu ar thuirlingt an spásárthaigh mearbhall ar eolaithe, rud a d'fhág go raibh níos mó ceisteanna le fiosrú acu.

Tríd is tríd, tá torthaí OSIRIS-REx tar éis dúshlán a thabhairt do bhoinn tuisceana roimhe seo agus chuir siad lenár dtuiscint ar asteroids agus a nádúr éagsúil. Cuirfidh na fionnachtana seo le misin astaróideach amach anseo agus feabhsóidh siad ár n-eolas ar stair an ghrianchórais.

Foinsí:

– Space.com: “Tá Comharsana astaróideacha astaróideach Ryugu Corr agus Iontas”

– NASA: “Asteroid Bennu: Sprioc OSIRIS-REx”