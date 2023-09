Misean OSIRIS-REx NASA: Ag Filleadh le Sampla astaróideach SAM den Chéad Uair

Tá eolaithe NASA ag ullmhú don chéim dheireanach den mhisean ceannródaíoch OSIRIS-REx, a bheidh le filleadh ar an Domhan an 24 Meán Fómhair, ag iompar an chéad sampla astaróideach de chuid na Stát Aontaithe. Is cloch mhíle shuntasach é an t-éacht suntasach seo maidir le taiscéalaíocht spáis agus taighde eolaíoch.

Is é OSIRIS-REx, gearr Bunús, Léirmhíniú Speictrim, Aithint Acmhainní, agus Security-Regolith Explorer, an chéad mhisean de chuid na SA atá deartha chun sampla a bhailiú ó astaróideach. Tá ábhar á thabhairt ar ais aige ó dhromchla an astaróideach Bennu, a mheastar a bheith thart ar 8.8 unsa meáchain. Bhailigh an spásárthach an t-ábhar creagach seo le linn misin go Bennu in 2020.

De réir Wired, tá tuirlingt réamh-mheasta an capsule sampla astaróideach sceidealta le haghaidh Dé Domhnaigh, 24 Meán Fómhair, ag 8.25 pm IST (8.55 am MDT), i bhfásach i Utah, Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Mar sin féin, is dúshlán suntasach don mhisean é na samplaí a thabhairt ar ais chuig an Domhan. Cé nach dtiocfaidh an spásárthach féin isteach in atmaisféar an phláinéid, scaoilfidh sé dáileacht a ríomhtar go cúramach a leanfaidh trajectory beacht chun tuirlingthe rialaithe a dhéanamh. Ní mór an capsúl ina bhfuil an sampla a chosaint ó theas, ó chreathadh agus ó éilliú ónár bplainéad.

Mínítear sa tuarascáil go bhfuil an uillinn agus an treoluas ceart ríthábhachtach le haghaidh “titim beartán” rathúil. Má théann an capsule isteach ar uillinn ró-ghéar, féadfaidh sé preabadh as an atmaisféar agus na samplaí a sheoladh isteach sa spás, rud a fhágann nach féidir é a ghnóthú. Ar an láimh eile, má tá an uillinn ró-íseal, tá an baol ann go lasfaidh an capsule in atmaisféar an Domhain.

Tá luach eolaíoch ollmhór ag na samplaí a iompraíonn misean OSIRIS-REx. Is féidir asteroids cosúil le Bennu a úsáid mar “capsúil ama,” a sholáthraíonn léargais ar stair luath ár gcóras gréine. Tabharfaidh an sampla astaróideach deis do thaighdeoirí staidéar a dhéanamh ar fhoirmiú ár bplainéad agus ár gcóras gréine, chomh maith le bunús na gcomhdhúile orgánacha a d'fhéadfadh ról a bheith acu i dteacht chun cinn na beatha ar an Domhan.

Nuair a bheidh sé ar ais ar an Domhan, déanfar an sampla luachmhar a dhoiciméadú agus a chaomhnú go cúramach ag Johnson Space Centre NASA i Houston. Déanfar é a dháileadh ansin ar eolaithe ar fud an domhain le haghaidh tuilleadh anailíse agus taighde.

Osclaíonn an t-éacht iontach seo ag misean OSIRIS-REx bealaí nua chun ár gcruinne a thaiscéaladh agus a thuiscint. Is céim shuntasach chun tosaigh é chun rúndiamhra thús ár ngrianchórais agus an acmhainneacht don saol lasmuigh den Domhan a réiteach.

