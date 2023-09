Samplaí astaróideach Bailithe ag NASA Osiris-Rex Mission Land in Utah

Tar éis turas iontach seacht mbliana tríd an spás, tháinig capsúl spáis a iompraíonn na chéad samplaí astaróideach de chuid NASA i dtír go rathúil i bhfásach Utah. Ba é an t-éacht suntasach seo ná críoch an mhisin Osiris-Rex, a raibh sé mar aidhm aige samplaí brablach agus deannaigh a bhailiú ón astaróideach Bennu gar don Domhan.

Scaoil an spásárthach Osiris-Rex an capsúl timpeall 63,000 míle (100,000km) ón Domhan. Ag dul i dtreo ár bplainéad ag luas iontach de thart ar 27,650mph (44,500km/u), chuaigh sé i dteagmháil léi ar Raon Tástála agus Oiliúna Utah an airm díreach roimh 11 am ET (4 pm BST) Dé Domhnaigh.

Go gairid tar éis scaoileadh an capsúl, d'iompaigh an spásárthach féin, thart ar mhéid veain idirthurais, cúrsa ar ais agus d'imigh sé ón Domhan i dtreo a misean nua. Táthar ag súil go scrúdóidh astaróideach eile darb ainm Apophis, le ham taistil measta sé bliana chun an spásárthach a bhaint amach.

Creideann na heolaithe a bhfuil baint acu le misean Osiris-Rex gur iarsmaí de na bloic thógála ó laethanta tosaigh ár gcóras gréine iad na samplaí a bailíodh. Trí staidéar a dhéanamh ar na samplaí seo, tá súil acu léargais luachmhara a fháil ar bhunús an Domhain agus ar an saol féin.

Seoladh misean Osiris-Rex, a sheasann do “bunús, léirmhíniú speictreach, aithint acmhainní, taiscéalaí slándála-regolith,” in 2016 le buiséad de $1 billiún. Tar éis don spásárthach Bennu a bhaint amach in 2018, bhain an spásárthach úsáid as folús bata fada chun deannach agus púróga a bhailiú ó dhromchla an astaróideach in 2020. Thaistil an spásárthach 4 billiún míle (6.2 billiún ciliméadar) go hiontach le linn a turais.

Tá héileacaptair agus seomra glan sealadach curtha ar bun ag an raon le hiarracht aisghabhála NASA i Utah. Tar éis aisghabháil rathúil na samplaí, tá sé beartaithe iad a eitilt go saotharlann nua ag Ionad Spáis NASA's Johnson i Houston Dé Luain.

Osclaíonn an chloch mhíle shuntasach seo i dtaiscéalaíocht spáis deiseanna nua chun bunús ár gcóras gréine a thuiscint agus chun léargais a sholáthar ar fhoirmiú na Cruinne agus ar an saol ar ár bplainéad.

