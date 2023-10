Síneann NASA Misean New Horizons chun an Crios Kuiper a Iniúchadh

Tá sé fógartha ag NASA go leathnóidh sé a misean New Horizons chun leanúint ar aghaidh ag iniúchadh réimsí seachtracha an chórais gréine. Tagann an cinneadh seo tar éis moladh níos luaithe ó NASA chun cúrsa an mhisin a athrú agus é a aistriú chuig rannán eile.

Bhí sé sceidealta ar dtús oibríochtaí a chríochnú ag deireadh 2024, agus leanfaidh misean New Horizons ar aghaidh go dtí go n-imeoidh an spásárthach as an gCreasa Kuiper, a bhfuiltear ag súil go dtarlóidh sé thart ar 2028. Le linn na tréimhse sínte seo, díreoidh an spásárthach ar shonraí héileafhisic a bhailiú, a staidéar a dhéanamh ar an nGrian agus ar a cuid idirghníomhaíochtaí leis an timpeallacht máguaird. Ina theannta sin, déanfaidh New Horizons cuardach ar rud sa Chrios Kuiper chun eitilt gar a dhéanamh.

Rinne foireann an mhisin ceiliúradh ar an gcinneadh seo, mar go raibh siad tar éis dúshlán a thabhairt do thogra NASA an misean a aistriú chuig an Rannán Heliofisice agus tosaíocht a thabhairt do thaighde ar an nGrian. Ghabh Alan Stern, príomh-imscrúdaitheoir New Horizons, buíochas leo siúd a thacaigh le leanúint leis an misean.

Thóg New Horizons, a seoladh in 2006, beagnach 15 bliana chun a staid reatha a bhaint amach i bhfad i gcéin an chórais gréine. Ó shin i leith, tá iniúchadh á dhéanamh aige ar Chrios Kuiper, réigiún atá lán le réada oighreata a bhfuil leideanna aige faoi stair luath an chórais gréine.

I mí Eanáir 2022, rinne painéal athbhreithnithe athbhreithniú ar thogra ó fhoireann eolaíochta an mhisin chun an misean a shíneadh trí bliana. Cé gur cuireadh síneadh dhá bhliain leis an misean ar deireadh, tharraing an cinneadh chun é a mhaoiniú mar mhisean héileafhisic ag tosú in 2025 cáineadh ón bpobal eolaíochta. D’áitigh siad go gceadaíonn suíomh uathúil New Horizons dó staidéar a dhéanamh ar réada Kuiper Belt agus ar an nGrian araon.

Beidh an misean sínte maoinithe go príomha ag Rannóg na hEolaíochta Pláinéadach de chuid NASA agus á chomhbhainistiú ag na Rannáin Héilifhisic agus Pláinéadlann.

Leis an síneadh seo, leanfaidh New Horizons ar aghaidh ag réiteach rúndiamhra Chreasa Kuiper agus ag tabhairt léargais luachmhara ar scéal tionscnaimh ár gcóras gréine.

Foinsí:

– NASA