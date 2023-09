Mósáic Nua Iontach den Dromchla Lunar Nochta ag NASA

Roinn NASA mósáic iontach nua de dhromchla na gealaí ar a leathanach Instagram le déanaí. Cruthaíodh an mósáic, dar teideal “Moonlight Sonáid,” ag baint úsáide as íomhánna a gabhadh ag dhá cheamara fithis gealaí – an Ceamara Fithiseach Taiscéalaíochta Lunar (LROC) agus ShadowCam.

De réir na gníomhaireachta spáis, soláthraíonn an mósáic radharc ón aer ar dhromchla na gealaí, ag taispeáint dathanna dubh, bán agus liath. Tá Shackleton Crater, atá suite sa chuid íochtair ar dheis den íomhá, go háirithe faoi deara. Ligeann na híomhánna mionsonraithe ó ShadowCam don lucht féachana na limistéir a bhfuil scáthú buan orthu laistigh d’urlár agus de bhallaí istigh an chréadair a bhreathnú. I gcodarsnacht leis sin, gabhann an LROC na limistéir faoi sholas na gréine, amhail imeall agus cliatháin an chráitéir.

Roinn NASA cur síos gairid ar an mósáic ar Instagram mar aon leis an íomhá. Tá an post, a bhfuil beagnach 250,000 is maith leis ó phostáil é 12 uair an chloig ó shin, tá neart tuairimí faighte ó lucht féachana amazed. Chuir go leor a n-iontas in iúl faoin radharc iontach, agus mhol cuid eile NASA as a chuid oibre.

D'fhiosraigh úsáideoir amháin ciorcal bán feiceálach laistigh den mhósáic, a d'aithin NASA mar Shackleton Crater. Ghin an post tarraingteach tuairimí éagsúla, ó spéis go hiontas.

Is sampla eile é an sciar Instagram is déanaí seo de chumas NASA a lucht féachana a mhealladh agus oideachas a chur orthu le radharcanna iontacha spáis agus neamhaí. Ligeann rannpháirtíocht chomhsheasmhach na gníomhaireachta spáis ar ardáin meán sóisialta cosúil le Instagram di nascadh le daoine ar fud an domhain agus suim a chothú i dtaiscéalaíocht spáis.

Foinsí: NASA Instagram

Sainmhínithe:

1. Ceamara Fithiseach Taiscéalaíochta Lunar (LROC) – ionstraim ar bord spásárthaí Fithiseán an Taiscéalaíochta Lunar atá deartha chun íomhánna ardtaifigh de dhromchla na Gealaí a ghabháil.

2. ShadowCam – ionstraim NASA ar bord spásárthaí Institiúid Taighde Aeraspáis na Cóiré ar a dtugtar Danuri, atá freagrach as íomhánna mionsonraithe a ghabháil de limistéir scáthaithe na Gealaí.

3. Crater Shackleton – crater mór imbhuailte suite in aice leis an gcuaille theas gealaí, a bhfuil cáil air mar gheall ar na réigiúin a bhfuil scáthú buan air.