Ritheann spásairí NASA Cleachtadh chun Pad a Lainseáil do Mhisean na Gealaí

Ghlac ceithre spásairí ag ullmhú do mhisean Artemis II, atá le dul go dtí an ghealach an bhliain seo chugainn, le déanaí reáchtáil chleachtais chuig an eochaircheap seolta i bhfeithiclí iompair criú nua ag Kennedy Space Center. Na spásairí, lena n-áirítear spásairí NASA Reid Wiseman, Victor Glover, agus Christina Koch, chomh maith leis an spásaire Cheanada Jeremy Hansen, oiriúnach suas i spacesuits oráiste agus marcaíocht i bhfeithiclí iompair criú ó Oibríochtaí Neil A. Armstrong agus Seiceáil Foirgneamh go dtí Seoladh Pad 39 -bh.

Rinneadh an rith tirim chun gnáthnósanna imeachta an lae seolta a léiriú mar ullmhúchán don mhisean, a d’fhéadfaí a sheoladh chomh luath le Samhain 2024. Beidh misean Artemis II ar an gcéad eitilt criúnaithe ar roicéad cumhachtach Córas Seoladh Spáis NASA, le spásairí ag marcaíocht san Orion. capsule spáis. Tá sé beartaithe go mbeidh an misean ina thuras 10 lá timpeall na gealaí, ach níl aon phleananna ann le haghaidh tuirlingthe gealaí.

Beidh misean Artemis III, atá beartaithe chun daoine a thabhairt ar ais go dtí an dromchla gealaí den chéad uair ó 1972, ag brath ar spásárthach SpaceX's Starship mar chóras tuirlingthe daonna. Mar sin féin, tá an spásárthach Starship fós á fhorbairt agus táthar ag súil go mbeidh sé réidh faoi mhí na Nollag 2025.

Leanfaidh misean Artemis II eitilt thástála neamhchriúnaithe rathúil Artemis I, a bhrúigh teorainneacha spásárthaí Orion chun sábháilteacht paisinéirí daonna a chinntiú. Tá an capsule Orion agus an modúl seirbhíse Eorpach do Artemis II ag Kennedy Space Center cheana féin, ach ní bheidh siad réidh go dtí Aibreán. Tá teanndáileog an chroíchéime ag fanacht le hiompar ó Áis Tionóil Michoud NASA, agus an dá teanndáileog roicéad soladach á n-iompar ar an traein ó Utah.

Tá teicneoirí NASA tosaithe ag nascadh na ceithre inneall RS-25, a tiontaíodh ón gClár Shuttle Spáis, go dtí bun an chroíchéim. Táthar ag súil go dtiocfaidh an croíchéim i mí na Samhna, agus cuirfear tús le cruachadh an Chórais Seoladh Spáis i mí Feabhra 2024 ag Foirgneamh Tionóil Feithiclí Kennedy Space Center.

Foinsí:

Orlando Sentinel

