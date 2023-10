Misean Psyche NASA: Iniúchadh ar astaróideach atá saibhir i miotail

Sheol NASA misean Psyche le déanaí, spásárthach a théann chuig an crios astaróideach chun staidéar a dhéanamh ar astaróideach ar a dtugtar Psyche. Creidtear go bhfuil saibhreas miotail ag baint leis an astaróideach áirithe seo, rud a fhágann gur ábhar staidéir uathúil é d’eolaithe. Tá sé mar aidhm ag an misean léargais a fháil ar chomhdhéanamh agus ar chroílár pláinéid atá cosúil lenár gcuid féin.

Is é David Lawrence, príomhbhall foirne gairmiúil ag Saotharlann na Fisice Feidhmí in Ollscoil Johns Hopkins, an príomh-imscrúdaitheoir do cheann de na hionstraimí ar bord spásárthach Psyche. Cabhróidh an uirlis, gáma-gha agus speictriméadar neodrón, le hanailís a dhéanamh ar chomhdhéanamh an astaróideach.

Hippos: Jaws Cumhachtacha, Cogannairí Neamhéifeachtúla

In ainneoin a ngiail chumhachtacha agus a bhfiacla scanrúla, is iontas mí-éifeachtach iad hippos. Nochtann staidéar a foilsíodh in PLOS a hAon go bhfuil hippos ag streachailt leis an ngluaiseacht mheilt atá riachtanach chun a gcuid bia a choganta go héifeachtach. Is cosúil go ndearnadh a gcumas coganta a íobairt i bhfabhar a ngiail a úsáid le haghaidh troda.

Rinne Marcus Clauss, ollamh in Ollscoil Zurich, agus a chomhghleacaithe an staidéar. Fuair ​​siad amach go bhfuil cáilíochtaí uathúla ag dobhareach a chuireann ar a gcumas fórsa a fheidhmiú lena ngiail ach gan a bheith ag coganta sa chiall thraidisiúnta.

Cumhacht Sioncrónaithe an Cheoil

Ní hamháin go dtugann éisteacht le ceol sásamh ach cruthaíonn sé eispéiris roinnte i measc éisteoirí. Nochtann staidéar a rinne Wolfgang Tschacher, síceolaí in Ollscoil Bern, go ndéanann daoine a fhreastalaíonn ar cheolchoirmeacha ceoil clasaiceach a gcuid gluaiseachtaí, ráta croí agus ráta análaithe a shioncronú. Tá an sioncronú seo fréamhaithe go domhain inár stair éabhlóideach.

D’úsáid Tschacher braiteoirí inchaite agus teicneolaíocht gabhála gluaisne chun freagairtí lucht éisteachta na gceolchoirmeacha a thomhas. Soláthraíonn a chuid taighde, a foilsíodh i Scientific Reports, léargais ar an tionchar domhain atá ag ceol ar phróisis fiseolaíocha daonna agus eispéiris chomhchoiteanna.

Cicadas: Tionchar ar an Éiceachóras ag borradh

Bíonn iarmhairtí suntasacha ag teacht chun cinn tréimhsiúil cicadas gach 17 mbliana d’éiceachórais foraoise. Léiríonn taighde a rinne an bitheolaí Zoe Getman-Pickering ag Ollscoil George Washington, nuair a thagann cicadas chun cinn, go soláthraíonn siad flúirseach bia d'ainmhithe éagsúla, lena n-áirítear éin. Mar thoradh air seo laghdaítear creachóireacht éan ar bhoilb, rud a fhágann go ndéantar damáiste níos mó duille ar chrainn darach.

Leagann an staidéar, a foilsíodh in Science, béim ar na héifeachtaí cascáideacha casta a bhíonn ag borradh timthriallach daonra cicadas ar an éiceachóras.

Mianadóireacht Dhomhainfharraige: Rioscaí agus Luaíochtaí a Mheá

Tá suim tráchtála ag méadú i mianadóireacht miotail luachmhara ó ghrinneall an aigéin. Mar sin féin, léirigh turais le déanaí freisin go bhfuil cineálacha beatha neamhchoitianta agus íogair in éiceachórais domhainfharraige. D'aimsigh taighdeoirí a d'fhiosraigh gaothairí hidriteirmeacha saibhir i mianraí san Aigéan Ciúin gnáthóga uaimheanna faoi thalamh a bhí ag cur thar maoil leis an saol. D’fhéadfaí na gnáthóga seo a nascadh, rud a thugann le fios go bhfuil gá le tuilleadh imscrúdaithe sula dtarlóidh aon ghníomhaíochtaí mianadóireachta.

I gcineál eile timpeallachta, ar a dtugtar nodules polymetallic, tá mianraí luachmhara scaipthe ar fud ghrinneall na farraige. Measann Muriel Rabone, ó Mhúsaem Stair an Dúlra i Londain, agus a comhghleacaithe go bhféadfadh na mílte speiceas anaithnid a bheith ina gcónaí ar na nodules seo agus in aice leo. Leagann an staidéar, a foilsíodh in Current Biology, béim ar a thábhachtaí atá sé na héiceachórais seo a thuiscint sula mbaintear leas as a n-acmhainní féideartha.

