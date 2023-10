Todhchaí Mhisean Tuairisceáin Samplach Mars NASA faoi Amhras, De réir Athbhreithniú Scathing

Chuir Bord Athbhreithnithe Neamhspleách na gníomhaireachta ceisteanna faoi phleananna NASA do mhisean Tuairisceán Samplach Mars (MSR), atá le seoladh in 2028. Leagtar béim sa tuarascáil ar fhadhbanna teicniúla, ar bhuiséad atá ag dul i méid, agus ar amchlár seolta neamhréadúil mar mhórcheisteanna atá roimh an misean.

Is comhoibriú é misean MSR idir NASA agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa agus meastar gur céim ríthábhachtach é in iniúchadh Mars. Baineann sé le Perseverance Rover NASA, a bhailigh samplaí Martian cheana féin agus a thaisceadh ar dhromchla an phláinéid. Dhéanfaí na samplaí sin a aisghabháil ansin agus a thabhairt ar ais go dtí an Domhan ag misean MSR.

Measadh é ar dtús ag $4 billiún, agus tá costas an mhisin MSR méadaithe anois go $5.3 billiún measta. Aithníonn tuarascáil an bhoird athbhreithnithe fadhbanna maidir le cur chun cinn, eagrú, sceidealú agus maoiniú an mhisin. De réir na tuarascála, bunaíodh an misean le buiséad neamhréadúil agus ionchais sceidil, rud a fhágann nach féidir dáta seolta 2028 a bhaint amach.

Dá n-aistreofaí an seoladh go dtí an chéad fhuinneog eile is féidir in 2030, mhéadófaí costas an mhisin go $8-11 billiún, rud a chuirfeadh brú suntasach ar bhuiséad NASA don eolaíocht phláinéidigh. Rogha eile a mhol an bord ná dhá thuirlingthe a úsáid seachas ceann amháin chun na samplaí a thabhairt ar ais, ach leathnódh sé seo an t-amlíne a thuilleadh agus mhéadódh sé costais.

Molann an tuarascáil go scrúdódh NASA struchtúr bainistíochta agus eagrúcháin an mhisin chun cuntasacht a fheabhsú. Leagann sé béim freisin ar an ngá atá le NASA a bheith rannpháirteach níos fearr agus tábhacht an mhisin MSR a chur in iúl don phobal.

Mar fhreagra ar thorthaí an bhoird athbhreithnithe, tá foireann athbhreithnithe ceaptha ag NASA faoi stiúir Sandra Connelly, leas-riarthóir na gníomhaireachta don eolaíocht, chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a ardaíodh. Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann tuarascáil a fhoilsiú i mí an Mhárta an bhliain seo chugainn. Idir an dá linn, chuir NASA moill ar dheimhniú an chostais agus an sceideal misean oifigiúil.

Ní hé seo an chéad uair a rinneadh cáineadh ar mhisean MSR. I mí Iúil, léirigh Coiste Leithreasaí Sheanad na SA imní faoi dhúshláin theicniúla agus costais ardaithe, ag ordú do NASA roghanna a sholáthar chun an misean a athbhreithniú nó a laghdú murar féidir leis fanacht laistigh den bhuiséad.

Tá iomaíocht le sárú ag misean MSR ón tSín freisin, atá ag pleanáil a misean fillte samplach féin ar Mars atá le seoladh thart ar 2030.

Foinsí:

– Tuarascáil Bhord Athbhreithnithe Neamhspleách NASA

– Coiste Leithreasaí Sheanad na SA