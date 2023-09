An bhfuil Rud Aisteach ar Mars?

Tá íomhá shuimiúil glactha ag rover buanseasmhacht NASA ar Mars, ina bhfuil dhá bholláin a bhfuil cosúlacht chorr orthu le heití siorc agus claw portán. Tá an rover, a tháinig ar an bPláinéad Dearg i mí Feabhra 2021, ag fiosrú an Jezero Crater sa tóir ar chomharthaí den saol atá caite ar Mars. Mar sin féin, ba ábhar iontais gan choinne iad na bolláin seo a raibh cruth aisteach orthu le linn a misean.

Faoi láthair tá buanseasmhacht ag trasnú trí deilt abhann ársa a bhí tráth ina loch ollmhór, a mheastar a bheith thart ar 16,000 troigh ar doimhneacht. Taispeánann an grianghraf, a tógadh an 18 Lúnasa, 2023, feiniméan ar a dtugtar pareidolia. Tarlaíonn Pareidolia nuair a léirmhíníonn an inchinn patrúin randamacha mar íomhánna brí. Sampla clasaiceach is ea aghaidh Íosa Críost a bhrath i bpíosa tósta dóite.

Ní hé seo an chéad uair a bhí Mars ina ábhar pareidolia. Ar cheann de na cásanna is cáiliúla tá an “Aghaidh ar Mars,” íomhá a ghabh spásárthach NASA de chuid Viking 1 i mí Iúil 1976, a raibh an chuma air gur léirigh sé aghaidh le gnéithe ar leith. Cé gur mhínigh NASA go raibh an illusion mar thoradh ar scáthanna, spreag an íomhá plé forleathan.

Roinn NASA an grianghraf den eite siorcanna agus bolláin cosúil le crúba portán ar na meáin shóisialta, ag tabhairt cuireadh don lucht féachana a gcuid léirmhínithe a roinnt. Thug na freagraí le fios go raibh éagsúlacht radharcanna samhlaíocha ann, lena n-áirítear bean caife, Stegosaurus, péire liopaí, agus ceann turtar.

In ainneoin go raibh Mars clúdaithe in uisce na billiúin bliain ó shin, níl aon fhianaise ann faoi láthair a thabharfadh le tuiscint gur bheathaigh an phláinéid riamh. Cé go bhfuil na grianghraif seo suimiúil, ní athraíonn siad ár dtuiscint ar nádúr uaigneach Mharsa.

