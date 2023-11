Léargais Nua: Cuireann Spásárthach Lucy NASA tús le misean chun Rúndiamhra Asteroids Trojan a Réiteach

Tá spásárthach Lucy NASA tar éis dul ar thuras spreagúil go hIúpatar, ag bualadh lena chéad astaróideach, Dinkinesh, feadh na slí. Cuireann an t-imeacht suntasach seo tús le misean Lucy iniúchadh agus staidéar a dhéanamh ar asteroids enigmatacha na Traí, ar iarsmaí iad den ghrianchóras luath. Thug teagmháil an spásárthaigh le Dinkinesh le déanaí deis a cuid uirlisí a thástáil agus an bealach a réiteach do theagmhálacha amach anseo le asteroids níos mó agus níos tarraingtí.

Creidtear gurb é Dinkinesh, nach bhfuil ann ach leathmhíle trasna, an astaróideach is lú ar thuras Lucy. Is é an tábhacht atá leis ná go bhfeidhmíonn sé mar réamhtheachtaí do na Traígh, grúpa asteroids neamh-iniúchta atá cnuasaithe in aice le Iúpatar. Meastar gur capsúil ama iad na Trojans ar féidir leo solas a chaitheamh ar fhoirmiú agus ar éabhlóid ár gcóras gréine.

Thar thréimhse a misean, rachaidh Lucy thar ocht dTrothach, a mheastar a bheith 10 go 100 uair níos mó ná Dinkinesh. Geallann na teagmhálacha seo, atá le tarlú sna blianta amach romhainn, fionnachtana úrnua agus léargais luachmhara ar stair luath an chórais gréine.

Arna ainmniú i ndiaidh an iontaise clúiteach Lucy 3.2 milliún bliain d'aois, tá sé mar aidhm ag spásárthach NASA rúndiamhra ár mbunús cosmaí a réiteach. Cé go bhfuil ceann dá sciatháin ghréine fós scaoilte, táthar ag súil go rachaidh misean Lucy ar aghaidh go réidh agus í ag dul trí fhairsinge an spáis.

Murab ionann agus misin astaróideach roimhe seo a raibh bailiú samplaí i gceist leo, is é príomhchuspóir Lucy ná staidéar a dhéanamh ar na coirp neamhaí seo trí gharbhealaí eitilte. Cuirfidh an cur chuige uathúil seo ar chumas eolaithe sonraí ríthábhachtacha a bhailiú gan gá le teagmháil fhisiciúil.

Níl san iomáint le déanaí ó Dinkinesh ach tús le hiarracht cheannródaíoch Lucy. Go luath amach anseo, rachaidh an spásárthach trí astaróideach atá ainmnithe i ndiaidh duine de aimsithe an iontaise Lucy: Donald Johanson. Le gach teagmháil, beidh Lucy orlach níos gaire do rúin stair ársa ár gcóras gréine a réiteach.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é cuspóir misean spásárthaí Lucy NASA?

A: Tá sé mar aidhm ag spásárthach Lucy NASA staidéar a dhéanamh ar asteroids na Traí agus rúndiamhra ár gcóras gréine luath a réiteach.

C: Cé mhéad asteroids a bheidh Lucy trasna?

F: Beidh Lucy ag eitilt le deich astaróid san iomlán, agus Dinkinesh ar an gcéad agus ochtar Trojans eile a leanúint.

C: An mbaileoidh Lucy samplaí ó na asteroids?

F: Ní hea, díríonn misean Lucy ar eitiltí dlútha agus bailiú sonraí seachas samplaí fisiceacha a bhailiú.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann le Dinkinesh?

F: Feidhmíonn Dinkinesh mar láthair tástála d'ionstraimí Lucy agus ullmhaíonn sé an spásárthach le haghaidh a teagmhálacha le Trojans níos mó.

Foinsí: NASA (nasa.gov)