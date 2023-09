Gabhann Lucy Spacecraft NASA Na Chéad Íomhánna de Dinkinesh astaróideach

D'éirigh le spásárthach Lucy NASA a chéad íomhánna den phríomh astaróideach crios, Dinkinesh, a ghabháil. Is é seo an chéad cheann de na 10 astaróidigh a ndéanfaidh Lucy staidéar orthu thar thréimhse 12 bliain. Faoi láthair suite 14 milliún míle ar shiúl ó Dinkinesh, beidh Lucy teacht laistigh de 265 míle ón astaróideach ar 1 Samhain, 2023, ag baint úsáide as an teagmháil dlúth chun tástáil a córais.

Taispeánann na híomhánna a ghlac Lucy ponc beag ag bogadh i gcoinne chúlra na réaltaí, a léiríonn Dinkinesh. Gabhadh na híomhánna seo ar 2 Meán Fómhair agus 5, 2023. Leanfaidh an spásárthach ag druidim le Dinkinesh thar an dá mhí atá romhainn go dtí an cur chuige is gaire dó.

Le linn an ama seo, déanfaidh foireann Lucy córais agus nósanna imeachta spásárthaí a thástáil, ag díriú ar an gcóras rianaithe teirminéil. Tá an córas seo deartha chun an astaróideach a choinneáil laistigh de réimse radhairc na n-ionstraimí de réir mar a théann an spásárthach ag luas 10,000 msu.

Chun eitilt chruinn a chinntiú, leanfaidh Lucy ag íomháú an astaróideach ag baint úsáide as a clár optúil loingseoireachta. Cinneann an clár seo suíomh coibhneasta Lucy agus Dinkinesh trí shuíomh dealraitheach an astaróideach a chur i gcomparáid le cúlra na réalta. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach dtaispeánfaidh Dinkinesh sonraí dromchla go dtí lá na teagmhála, toisc go bhfanfaidh sé mar phointe solais gan réiteach le linn an chur chuige.

Tógadh na híomhánna a ghlac Lucy ag baint úsáide as a ceamara ardtaifigh, an uirlis L'LORRI, a chuir Saotharlann Fisice Feidhmeach Johns Hopkins ar fáil. Tá príomhimscrúdaitheoir misean Lucy, Hal Levison, lonnaithe i Boulder, Colorado, agus tá an misean á bhainistiú ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA i Maryland. Tógadh an spásárthach féin ag Lockheed Martin Space i Colorado.

Foinsí:

– Suíomh Gréasáin Oifigiúil NASA: Gabhann Lucy Spacecraft NASA a Céad Íomhánna d’Asteroid Dinkinesh

– Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis (NASA)