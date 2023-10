Spásárthach Lucy NASA Ullmhaíonn do Theagmháil Dún le Dinkinesh astaróideach

Tá spásárthach Lucy NASA ag ullmhú don chéad teagmháil dlúth le astaróideach. Ar an 1 Samhain, beidh sé ag eitilt le astaróideach Dinkinesh agus a chuid ionstraimí a thástáil mar ullmhúchán do chuairteanna sa todhchaí ar asteroids Trojan a fhithis an ghrian taobh le Iúpatar. Tá Dinkinesh, a thomhas níos lú ná leathmhíle ar leithead, suite i bpríomhchrios na asteroids idir orbits Mars agus Iúpatar.

Le linn an flyby, díreofar go príomha ar chóras rianaithe teirminéil an spásárthaigh a thástáil, rud a ligfidh dó an astaróideach a rianú go huathoibríoch agus é a choinneáil i bhfianaise na n-ionstraimí. Baileoidh an spásárthach sonraí ag baint úsáide as a ceamara ardtaifigh agus ceamara teirmeach-infridhearg. Bainfidh sé úsáid freisin as an gcóras rianaithe teirminéil chun an astaróideach a rianú sna hocht nóiméad deireanach den teagmháil agus baileoidh sé sonraí lena íomháóir datha agus lena speictriméadar infridhearg.

Feidhmíonn an teagmháil seo le Dinkinesh mar thástáil do chórais Lucy sula dtéann sí ar aghaidh chuig a príomhspriocanna, asteroids Iúpatar Trojan. Is é an sprioc atá ag misean Lucy ná suirbhé a dhéanamh ar na hasteroids nár taiscéaladh riamh roimhe seo a fhithisíonn an ghrian in dhá “shnáth” chun tosaigh agus taobh thiar de Iúpatar. Sula sroichfidh sí na asteroids Trojan, beidh eitilt eile ag Lucy de astaróideach príomhchreasa ar a dtugtar Donaldjohanson in 2025 le haghaidh tástálacha eitilte breise.

Ní hamháin go soláthróidh na sonraí a gabhadh ó theagmháil Dinkinesh torthaí tástála innealtóireachta luachmhara ach d’fhéadfadh go dtairgfidh siad léargais freisin ar an gceangal idir asteroidí príomhchreasa níos mó agus asteroidí gar don Domhan níos lú. Tar éis na teagmhála, leanfaidh Lucy ar a cosán timpeall na gréine, ag filleadh ar chomharsanacht an Domhain le haghaidh cúnaimh dhomhantarraingthe in 2024 sula mbainfidh sí asteroids Iúpatar Trojan amach in 2027.

Is cloch mhíle spreagúil é an chéad teagmháil seo le Dinkinesh do mhisean Lucy, agus an spásárthach ag cur tús lena aistear taiscéalaíochta agus fionnachtana sa chrios astaróideach.

