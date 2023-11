Rendezvous ar Luathú: Lucy Spacecraft ag druidim le Dinkinesh sa Chreasa astaróideach

Tá spásárthach Lucy NASA ar tí cloch mhíle spreagúil ina misean. Tar éis dó na milliúin míle a thrasnú le dhá bhliain anuas, tá an taiscéalaí spáis ag dúnadh anois ar a chéad cheann scríbe – Dinkinesh sa phríomhchreasa astaróideach. Is ullmhúchán ríthábhachtach é an teagmháil seo don iniúchadh a dhéanfaidh Lucy amach anseo ar asteroidí Traí Iúpatair.

Ag 12:54 pm ET an 1 Samhain, sroichfidh Lucy a cur chuige is gaire do Dinkinesh, ag teacht laistigh d'achar thart ar 265 míle (425 ciliméadar). Is í an chloch mhíle shuntasach seo an chéad uair a sholáthróidh Lucy radharc mionsonraithe ar rud nach raibh le feiceáil roimhe seo ach mar dheamhan i bhfad i gcéin trí lionsa na teileascóip.

Tá Lucy ag breathnú ar Dinkinesh ó 3 Meán Fómhair. Le déanaí chuir foireann an mhisin nuashonrú eolais deiridh chuig an spásárthach, pacáiste sonraí ina bhfuil an fhaisnéis is déanaí maidir le suíomhanna coibhneasta an taiscéalaithe spáis agus an astaróideach. Feistithe leis na sonraí seo, loingseoidh Lucy an t-achar atá fágtha de thart ar leathmhilliún míle (800,000 ciliméadar) chun an astaróideach a bhaint amach.

Timpeall uair an chloig roimh an gcur chuige is gaire di, cuirfidh Lucy a córas rianaithe críochfoirt i ngníomh chun monatóireacht a dhéanamh ar sheasamh Dinkinesh. Ag an bpointe sin, beidh an spásárthach thart ar 10,000 míle (16,000 ciliméadar) ar shiúl ón astaróideach. Mar gheall ar mhéid beag Dinkinesh, ní ghlasfaidh an córas go hiomlán ach na huaireanta astaróideacha roimh an gcur chuige is gaire do Lucy.

Feidhmeoidh an flyby atá le teacht mar an tástáil tionscnaimh do chóras rianaithe teirminéil Lucy. Tá an córas uathrialach seo deartha chun an astaróideach a aimsiú agus a choinneáil go beacht laistigh de réimse radhairc na n-ionstraimí. Le linn na n-ocht nóiméad deiridh den eitilt, baileoidh Lucy sonraí ríthábhachtacha ag baint úsáide as a íomháóir datha agus a speictriméadar infridhearg, ar a dtugtar uirlis L'Ralph le chéile.

Mhínigh Mark Effertz, príomh-innealtóir Lucy ag Lockheed Martin Space, nach bhfuil orduithe idirghníomhacha indéanta mar gheall ar an moill ama suntasach de thart ar 30 nóiméad ar chomharthaí raidió taisteal idir an spásárthach agus an Domhan de réir mar a théann Lucy isteach i fairsinge an spáis. Dá bhrí sin, déantar na breathnuithe eolaíochta go léir a réamhchlárú, ag cinntiú go n-oibríonn an spásárthach go huathrialach.

Tar éis an eitilt, caithfidh Lucy uair an chloig sa bhreis ag íomháú agus ag rianú Dinkinesh sula n-athdhíreofar í féin chun cumarsáid leis an Domhan a athbhunú. Ar feadh na gceithre lá atá romhainn, leanfaidh ceamara ardtaifigh Lucy, L'LORRI, ag gabháil íomhánna mionsonraithe den astaróideach.

Tá sé mar phríomhaidhm ag misean Lucy, a seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2021, staidéar a dhéanamh ar asteroids na Traí, bailiúchán de choirp charraigeacha a stiúrann agus a leanann Iúpatar ina bhfithis timpeall na Gréine. Ag tosú i 2027, rachaidh Lucy ar a camchuairt ar asteroids na Traí, ag tosú le Eurybates agus a comhpháirtí dénártha Queta, ansin Polymele agus a chomhpháirtí dénártha Leucus, agus Orus ina dhiaidh sin, agus ar deireadh thiar an péire dénártha Patroclus agus Menoetius.

Mar thaobh nóta suimiúil, cuireadh Dinkinesh le liosta Lucy de spriocanna astaróideach níos luaithe i mbliana chun feidhmiú mar láthair tástála d'ionstraimí an spásárthaigh sular tháinig sé isteach sa chóras Jovian. Ainmníodh an astaróideach go hoifigiúil Dinkinesh tar éis tréimhse fada fágtha gan ainm ó fuarthas amach é i 1999. Tugann an t-ainm, a chiallaíonn “tá tú iontach” in Amáiris, an teanga Aetóip, ómós don iontaise daonna-sinsear ar a dtugtar “Lucy”. ”

Ceisteanna Coitianta

Cad é an cuspóir atá le misean spásárthach Lucy?

Is é misean spásárthach Lucy ná staidéar a dhéanamh ar asteroids na Traí, grúpa de choirp neamhaí a fhithisíonn an Ghrian taobh le hIúpatar. Trí na hasteroids seo a iniúchadh, tá sé mar aidhm ag eolaithe léargais a fháil ar stair luath an chórais gréine.

Cad é córas rianaithe teirminéil spásárthach Lucy?

Is córas uathrialach é córas rianaithe teirminéil spásárthach Lucy atá deartha chun an astaróideach atá á bhreathnú aige a aimsiú go cruinn agus a chinntiú go bhfanann sé laistigh de réimse radhairc na n-ionstraimí ar bord.

Cad iad na huirlisí a úsáideann Lucy chun sonraí a bhailiú le linn eitiltí?

Le linn flybys, fostaíonn Lucy an uirlis L'Ralph, atá comhdhéanta d'íomhánna datha agus speictriméadar infridhearg. Cuireann na hionstraimí seo ar chumas an spásárthaigh sonraí luachmhara a bhailiú faoi chomhdhéanamh agus faoi shaintréithe na n-astaróidigh a gcasann sé orthu.

Cén fáth ar roghnaíodh an astaróideach Dinkinesh mar sprioc do Lucy?

Roghnaíodh Dinkinesh mar sprioc do Lucy ionstraimí an spásárthaigh a thástáil sular tháinig sé isteach sa chóras Jovian. Ina theannta sin, ainmníodh Dinkinesh go hoifigiúil i ndiaidh an iontaise daonna-sinsear “Lucy” chun hómós a thabhairt dá thábhacht inár dtuiscint ar an stair éabhlóideach.