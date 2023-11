Airteagal Nua: Spásárthach Lucy Socraithe chun Críoch Uncharted a Iniúchadh

Tá spásárthach Lucy NASA ag tabhairt faoi mhisean spreagúil chun rúndiamhra ár gcomharsanacht chosmaí a fhiosrú. Ar an 1 Samhain, déanfaidh Lucy a céad eitilt ar astaróideach darb ainm Dinkinesh, ag cur tús lena turas 12 bliain ar 10 n-ábhar astaróideach. Tá sé mar aidhm ag an misean ceannródaíoch seo asteroids na Traí a fhiosrú, ar iarsmaí iad de fhoirmiú ár gcóras gréine agus fithis Iúpatair timpeall na gréine a leanúint.

Táthar ag súil go mór leis an nóiméad a bheidh dlúthchaidreamh ag Lucy le Dinkinesh, mar go nochtfaidh sé léargais nua ar an astaróideach leathmhíle seo. Roimhe seo, ní fhéadfaí breathnú ar Dinkinesh ach mar smudge gan réiteach trí theileascóip. Chuir príomhimscrúdaitheoir Lucy, Hal Levison, sceitimíní in iúl faoin gcéad spléachadh a bhí ag an gcine daonna ar an gcarraig spáis enigmatach seo.

Arna sheoladh ar 16 Deireadh Fómhair, 2021, ó Kennedy Space Center, tá ullmhúcháin forleathana déanta ag Lucy dá rendezvous le Dinkinesh. Fuair ​​sé cúnamh domhantarraingthe ón Domhan an 16 Deireadh Fómhair, 2022, ag slingshot é i dtreo an phríomhchreasa astaróideach atá suite 300 milliún míle ar shiúl.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad iad na asteroids Trojan?

A: Is grúpa de charraigeacha spáis iad na asteroids Trojan a leanann fithis Iúpatar timpeall na gréine. Creidtear gur iarsmaí iad de fhoirmiú ár gcóras gréine.

Q: Cén aois iad na asteroids Trojan?

A: Is dócha go bhfuil na asteroids seo 4.6 billiún bliain d'aois ar a laghad, ag dul siar go dtí an t-am a bunaíodh ár gcóras gréine.

C: Cad a nochtfaidh misean Lucy?

F: Tá sé mar aidhm ag misean Lucy na “iontaisí” primordialacha seo dár gcóras gréine a fhiosrú, ag tabhairt léargais ar chomhdhéanamh na n-eilimintí le linn luathfhoirmiú an Domhain.

Agus Lucy ag druidim le Dinkinesh, déanfar tástáil thábhachtach ar a hionstraimí sula sroichfidh sí a ceann scríbe – na hasteroidí Traí. Bainfear úsáid as córais rianaithe, íomhánna datha, speictriméadar infridhearg, agus ceamaraí ardtaifigh chun sonraí luachmhara a bhailiú faoi chomhdhéanamh agus faoi shaintréithe Dinkinesh.

Tar éis slán a fhágáil le Dinkinesh, tabharfaidh an chéad eachtra eile Lucy ar ais i dtreo na Cruinne le haghaidh cúnaimh dhomhantarraingthe eile i mí na Nollag 2024. Tá eitiltí ina dhiaidh sin de phríomhchorpaí criosanna astaróideach eile ag fanacht, lena n-áirítear an charraig spáis 52246 Donaldjohanson agus na asteroids Trojan 3548 Eurybates agus 15094 Polymele.

Is deis iontach é misean Lucy chun rúin stair ár gcóras gréine a réiteach. Trí staidéar a dhéanamh ar na hasteroids ársa seo, tá súil ag eolaithe tuilleadh léargais a fháil ar bhunús ár gcomharsanacht chosmaí agus ar na heilimintí a mhúnlaigh ár bplainéad.

Foinsí: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)