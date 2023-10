Lucy Probe de chuid NASA ag ullmhú do Theagmháil le Asteroid Dinkinesh

Tá taiscéalaí Lucy ó NASA ag ullmhú don eitilt a bheidh ar siúl aige den astaróideach Dinkinesh an 1 Samhain. Tá Dinkinesh suite sa phríomhchrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar agus beidh sé ar an gcéad stad ar mhisean Lucy cuairt a thabhairt ar naoi gcarraig spáis eile, ar a dtugtar asteroids Trojan. Déanfar tástáil ar Chóras Rianaithe Teirminéil nuálach an spásárthaigh le linn na teagmhála seo, toisc go gcaithfidh sé a chuid ionstraimí a dhíriú go beacht ar asteroidí le linn eitiltí.

Le linn a cur chuige i Dinkinesh, beidh Lucy ag taisteal ar luas dochreidte de 10,000 msu, rud a fhágann gur tasc dúshlánach é ailíniú ceart a choinneáil leis an astaróideach. Mar sin féin, feidhmíonn an teagmháil seo mar “cleachtadh gúna” do theagmhálacha Lucy le réaltoidí na Traí amach anseo, toisc go bhfuil céimseata an chuilbhealaigh cosúil leis an méid a bhfuiltear ag súil leis le linn na dteagmhálacha sin.

Is astaróideach beag é Dinkinesh féin, a thomhas ach 0.5 míle ar leithead. Beidh sé ar an astaróideach príomhchreasa is lú a íomháíodh riamh gar do spásárthach. In ainneoin a mhéid, creideann foireann Lucy go gcuirfidh Dinkinesh sonraí luachmhara ar fáil don mhisean.

Nuair a bheidh an eitilt críochnaithe, imeoidh Lucy ón bpríomhchreasa astaróideach agus fillfidh sí ar an Domhan le haghaidh cúnaimh dhomhantarraingthe i mí na Nollag 2024, rud a spreagfaidh í i dtreo asteroids na Traí. Beidh eitilt eile ag Lucy ar astaróideach an phríomhchreasa in 2025 sula sroichfidh sí asteroids Iúpatar na Traí in 2027.

Is garsprioc thábhachtach é an teagmháil le Dinkinesh do mhisean Lucy, mar go gcuireann sé uirlisí agus córais loingseoireachta an spásárthaigh chun trialach. Tá sé mar aidhm ag an misean seo rúin an chórais gréine luath a scaoileadh agus solas a chaitheamh ar fhoirmiú agus ar éabhlóid ár bplainéad féin. Le gach eitilt, baileoidh Lucy sonraí luachmhara a chabhróidh le heolaithe stair ár gcomharsanacht chosmaí a chur le chéile.

