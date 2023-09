Áilleacht Néal agus Poitéinseal Eolaíoch Crater Shackleton ar an nGealach

Tá Fithiseán Taiscéalaíochta Gealaí (LRO) NASA tar éis íomhá mósáic iontach de Shackleton Crater a ghabháil, ag taispeáint a mhéid ollmhór agus a thábhacht eolaíoch. Ag tomhas 12.4 míle (20 km) trasna, sáraíonn an crater gealaí seo go leor dá gcomhghleacaithe ar an Domhan i dtéarmaí scála. Suite ar an bPol Theas gealaí, is suíomh tuar dóchais inti é Shackleton Crater le haghaidh taiscéalaíochta mar gheall ar a raidhse acmhainní agus fionnachtana eolaíocha féideartha.

Cruthaíodh an íomhá ilchodach de Shackleton Crater ag baint úsáide as grianghraif a ghlac Orbiter Camera Taiscéalaíochta Lunar (LROC) an LRO agus sonraí a bhailigh ionstraim ShadowCam ar spásárthach Koran Danuri, arna fhorbairt ag NASA. Tugann an radharc seo ó fhithis na gealaí peirspictíocht uathúil ar an tionchar a chruthaigh an crater ollmhór seo ó shin. Mar gheall ar an tionchar, ar dócha gur píosa ollmhór de bhruscar spáis ba chúis leis, cuireadh isteach go mór ar dhromchla na gealaí.

Nochtann an anailís a rinne an LRO an patrún splancscáileán iontach inar tháinig an ejecta dian-théite i dtír ar fud an Phoil Theas gealaí. Sa lá atá inniu ann, tá doimhneacht Crater Shackleton thar a bheith fuar, ag caomhnú acmhainní luachmhara a sheachadtar trí thionchair astaróideach agus cóiméid. Áirítear ar na hacmhainní seo héiliam-3, breosla féideartha le haghaidh comhleá núicléach, chomh maith le úráiniam, tóiriam, agus oighear uisce. Tá an poitéinseal ag oighear uisce chun áitritheoirí gealaí sa todhchaí a chothú, ag soláthar uisce óil agus an cumas breosla roicéad agus ocsaíditheoir a chruthú.

Cé go mb’fhéidir nach nochtfadh an grianghraf acmhainn mhionsonraithe eolaíoch Shackleton Crater, aithníonn NASA a thábhacht mar sprioc le haghaidh taiscéalaíochta daonna. Go deimhin, tá misean robotic ann faoi láthair ag iniúchadh a dhromchla. Cuireann áilleacht spreagtha agus féidearthachtaí eolaíocha an iontais gealaí seo i gcuimhne dúinn ár leochaileacht féin mar dhaoine ar an Domhan.

Foinsí: NASA