Eisíonn NASA Iarratas ar Thograí d'Fheithicil Deorbit chun Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta a Thabhairt Ar Ais go Domhan

Tá sé fógartha ag NASA a phleananna chun conradh a dhéanamh do chuideachtaí Meiriceánacha chun feithicil a fhorbairt chun an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) a dhíothacht. D'eisigh an ghníomhaireacht iarratas ar thograí (RFP) an tseachtain seo caite ar thairseach ríomhsholáthair rialtas SAM SAM.gov. Beidh an fheithicil, ar a dtugtar an Fheithicil Deorbit SAM (USDV), freagrach as an ISS a thabhairt ar ais go dtí an Domhan go sábháilte.

Dearadh spásárthach nua nó modhnú spásárthach nua a bheidh san USDV ar spásárthach atá ann cheana féin a chaithfidh a chéad eitilt a chríochnú go rathúil agus a bheith in ann téarnamh ó aimhrialtachtaí, ag cinntiú gur féidir sruthán deorbit criticiúil a dhéanamh. Tá sé mar aidhm ag NASA ardáin atá faoi úinéireacht tráchtála agus á n-oibriú a bheith ag gabháil le hoibríochtaí ísealfhithis na Cruinne (LEO) roimh an spriocdháta 2030.

Sular eisíodh an RFP, rinne NASA machnamh ar úsáid spásárthaí Roscosmos Progress chun oibríochtaí dífhoirithithe a láimhseáil. Mar sin féin, creideann an ghníomhaireacht anois go gcuirfeadh réiteach spásárthaí nua cumais níos láidre ar fáil. Ní mór don fheithicil deorbit a bheith greamaithe den ISS bliain ar a laghad roimh an dáta athiontrála atá beartaithe chun tástáil agus seiceáil amach a cheadú.

Nuair a bheidh an fheithicil ceangailte, laghdóidh sé airde an ISS trí tharraingt atmaisféarach nó hainlithe tiomána. Beidh athiontráil rialaithe laistigh de chonair réamhshainithe mar thoradh ar an sruthán deorbit deiridh. Beidh an fheithicil deorbit freagrach as delta-v agus rialú dearcadh a sholáthar le linn na dteagmhas ríthábhachtach seo.

Cé go bhfuil NASA dírithe ar aistriú chuig misin dhaonna ar an nGealach agus ar Mhars, aithníonn an ghníomhaireacht an tábhacht a bhaineann leis an ISS le haghaidh taighde eolaíoch. Chuir turgnaimh mhicrea-dhomhantarraingt a rinneadh ar an ISS le buntaighde agus tá an cumas acu ildisciplíní a chur chun cinn.

De réir mar a théann NASA ar aghaidh lena phlean chun oibríochtaí LEO a thráchtálú, tá comhar idirnáisiúnta i measc comhpháirtithe ar nós ESA, JAXA, agus Roscosmos ríthábhachtach do thodhchaí na taiscéalaíochta spáis.

