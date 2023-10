NASA chun Córas Cumarsáide Léasair a sheoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Tá NASA ag ullmhú chun córas cumarsáide léasair a sheoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) an mhí seo chugainn. Suiteálfar an córas, ar a dtugtar ILLUMA-T, ar mhodúl seachtrach an ISS. Is é an cuspóir atá aige cumarsáid léasair ardráta sonraí a thaispeáint ón stáisiún spáis go dtí Taispeántas Leaschraolacháin Cumarsáide Léasair (LCRD) NASA, a tharchuirfidh na sonraí ar ais chuig an Domhan ansin.

Tá LCRD, a seoladh in 2021, ag seoladh sonraí chuig an Domhan faoi láthair ó fhithis gheosioncrónach ag ráta 1.2 Gbps. Mar shatailít sealaíochta, ceadaíonn LCRD misin spáis a gcuid sonraí a sheoladh thar naisc léasair chuig an athsheachadán, a tharchuireann ansin é chuig stáisiúin talún ar an Domhan. Bunóidh an meascán de ILLUMA-T agus LCRD an chéad chóras sealaíochta cumarsáide léasair dhá bhealach NASA.

Is é an buntáiste a bhaineann le córais léasair thar mhodhanna cumarsáide traidisiúnta ná go dtugann siad rátaí sonraí níos airde agus iad níos éadroime agus go dteastaíonn níos lú cumhachta orthu. Tá sé seo buntáiste go háirithe agus spásárthaí á dhearadh.

Tá pálasta ILLUMA-T á bhainistiú ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA, i gcomhar le Johnson Space Center agus le Saotharlann Lincoln Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts um Chumarsáid agus Loingseoireacht Spáis (SCaN). Tá seoladh an chórais cumarsáide léasair sceidealta le haghaidh 5 Samhain, ar bord spásárthaí SpaceX Dragon ó Kennedy Space Center NASA i Florida.

Seachas ILLUMA-T, déanfaidh an spásárthach Dragon turgnaimh eile, crua-earraí agus soláthairtí don chriú Expedition 70. Turgnamh amháin dá leithéid is ea Turgnamh na dTonnta Atmaisféir (AWE), a thomhaisfidh tréithe agus gluaiseacht na dtonnta domhantarraingthe san atmaisféar. Tá sé mar aidhm ag AWE ár dtuiscint ar atmaisféar, aimsir, aeráid an Domhain a fheabhsú, agus straitéisí a fhorbairt chun éifeachtaí aimsir spáis a mhaolú.

Foinse: NASA