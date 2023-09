Buanseasmhacht agus an Héileacaptar Ingenuity ar Mars

Ó scaoileadh ChatGPT, pléadh go forleathan imní faoi impleachtaí eiticiúla na hintleachta saorga. Tá eagla ar go leor go bhféadfadh AI bheith mar thoradh ar éag na daonnachta nó deireadh a chur le post. Mar sin féin, tá cur chuige difriúil ann maidir le AI a chomhtháthú san ionad oibre a sheachnaíonn na gaistí eiticiúla seo. Soláthraíonn foirne spásárthaí robotic NASA sampla den chaoi ar féidir le daoine agus le róbait oibriú le chéile chun comhspriocanna a bhaint amach.

Is eagla coitianta a bhaineann le AI é an smaoineamh meaisíní a chur in ionad daoine. Léiríonn fianaise eimpíreach, áfach, nach gá go laghdódh uathoibriú costais ach go méadaíonn sé éagothroime ina ionad sin. Soláthraíonn córais mheasctha neamhspleáchais, ina n-oibríonn daoine agus róbait le chéile, rogha eile seachas athsholáthar iomlán. Sna córais seo, oibríonn daoine agus róbait laistigh den chóras céanna, agus bíonn tionchar acu ar ghníomhartha a chéile. Is féidir leis an gcur chuige seo cuidiú le saincheisteanna na hoibre taibhsí a sheachaint, áit a bhfuil daoine faoi ualach tascanna mí-intinne a d’fhéadfadh a bheith uathoibrithe.

Léiríonn an taighde le foirne spásárthaí robotic ag NASA gur féidir le tógáil foirne daonna-robot in ionad daoine a chur in ionad daoine dul i ngleic le go leor de na saincheisteanna eiticiúla le AI. Baineann na foirne seo leas as láidreachtaí daoine agus róbait, agus iad ag obair i dtreo comhsprioc. Mar shampla, is féidir róbait a sheoladh chun tascanna atá contúirteach go fisiciúil a dhéanamh, agus soláthraíonn daoine an saineolas riachtanach agus na cumais cinnteoireachta. Trí chumais dhaonna a leathnú agus a mhéadú le róbataic, is féidir le cuideachtaí foirne láidre daonna-robot a chruthú.

Ceann de na dúshláin eiticiúla in AI is ea úsáid agus baint sonraí. Is ábhar imní é oiliúint ghinideach AI ar shaothar ealaíontóirí gan a gcead agus tacair shonraí tráchtála claonta. Mar sin féin, tá robots ar Mars ag brath ar fhaisnéis amhairc agus achair chun tascanna a dhéanamh, ag seachaint cuid de na aincheisteanna eiticiúla a bhaineann le húsáid sonraí sóisialta in AI.

Gné eile le breithniú ná na naisc mhothúchánacha is féidir a chruthú le róbait. Bíonn saighdiúirí ag caoineadh drones briste ar pháirc an chatha, agus forbraíonn teaghlaigh ceangal lena róbait baile. Cruthaítear an nasc mhothúchánach seo ó mhothú cúraim do na meaisíní agus is féidir leis na cáilíochtaí a chuireann le daoine daonna a fheabhsú.

I dtionscail ina bhféadfadh AI ionad oibrithe a chur in ionad oibrithe, is féidir le fócas ar chomhpháirtíochtaí cliste idir an duine agus an meaisín cumais an duine a fheabhsú seachas baint astu. Is féidir le AI tacú le foirne scripte a scríobh trí fhaisnéis ar an eitilt a sholáthar, cabhrú le healaíontóirí algartaim a chruthú don chruthaitheacht, agus cabhrú le foirne bogearraí chun earráidí a aimsiú. Cé nach gcuireann na comhpháirtíochtaí seo deireadh le gach imní eiticiúil le AI, cuireann siad cur chuige níos daonnaí agus níos eiticiúla ar fáil maidir le teicneolaíocht a chomhtháthú san ionad oibre.

Foinsí: Dada