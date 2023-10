Iniúchadh ar Dhoimhneachtaí enigmatacha Atmaisféar Iúpatair

Ar smaoinigh tú riamh cad atá faoi na scamaill guairneacha Iúpatar, an phláinéid is mó inár gcóras gréine? Tá sé mar aidhm ag Juno Mission NASA na rúin atá i bhfolach laistigh den fathach gáis seo a nochtadh. Le linn dó a bheith ag eitilt le déanaí, ghlac Juno íomhá iontach spreagúil a thaispeánann portráid enigmatic de Iúpatar, i gcuimhne ar shárshaothar Ciúbach.

Taispeánann an grianghraf, a tógadh an 7 Meán Fómhair le linn 54ú dlúth-theagmháil Juno le Iúpatar, réigiún i bhfad ó thuaidh an phláinéid darb ainm Scaird N7. Léiríonn an íomhá mhealltach seo taispeáint chorrach de scamaill agus stoirmeacha feadh Críochnaitheoir Iúpatair, an teorainn idir a thaobh de lá agus oíche. Is é an rud is suntasaí leis an ngrianghraf seo ná uillinn sholas na gréine, a chaitheann scáthanna atmaisféaracha, ag cur béime ar an tír-raon agus ar na gnéithe casta.

D’úsáid an t-eolaí saoránach Vladimir Tarasov sonraí amha ó ionstraim JunoCam Juno chun an íomhá iontach seo a chruthú. Suite timpeall 4,800 míle os cionn scamaill Iúpatair, ag domhanleithead thart ar 69 céim ó thuaidh, thug Juno radharc sublime dúinn ar aeistéitiúil shuimiúil Iúpatair.

De réir mar a théann eolaithe níos doimhne isteach ina gcuid staidéir ar na foirmíochtaí iontacha seo, tá súil acu léargais dhomhain a scaoileadh ar na próisis atmaisféir a rialaíonn an pláinéad maorga seo. Tugann gach dlúth-theagmháil le Iúpatar deis uathúil do thaighdeoirí a dtuiscint ar an dinimic atá i bhfeidhm laistigh dá atmaisféar fairsing a dhoimhniú.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é pareidolia?

A: Is feiniméan síceolaíochta é Pareidolia ina bhfeiceann daoine aonair patrúin aithnidiúla, mar aghaidheanna nó réada, i spreagthaigh neamhghaolmhara nó randamacha.

C: Conas a dhéanann Juno íomhánna de Iúpatar a ghabháil?

A: Baineann Juno úsáid as a ionstraim JunoCam, atá deartha go sonrach chun íomhánna ardtaifigh d'atmaisféar Iúpatair a ghabháil agus é ag eitilt go dlúth.

Q: Cad é Críochnaitheoir Iúpatar?

A: Is é an Críochnaitheoir ar Iúpatar an teorainn idir an taobh soilsithe lae agus taobh dorcha na hoíche den phláinéid.

C: Cé hé Vladimir Tarasov?

A: Is eolaí saoránach é Vladimir Tarasov a d'úsáid sonraí amh Juno chun é a athrú ina íomhá iontach a gabhadh le linn an eitilt.

Foinsí:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html