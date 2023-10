Gabhann Spásárthach Juno NASA Íomhá iontach de Ghealach Iúpatar, Io

Ghlac spásárthach Juno NASA íomhá iontach le déanaí den cheathrú gealach Iúpatar, Io, le linn eitilt. Nocht an íomhá rianta de ghníomhaíochtaí bolcánacha ollmhóra agus dromchlaí cosúil le laibhe ar an ngealach. Cuireann an fionnachtain nua seo leis an saibhreas faisnéise atá curtha ar fáil ag Juno cheana féin faoi Iúpatar agus a ghealacha.

Tá cumas Juno i bhfad níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis, rud a fhágann go bhfuil NASA ag leathnú a mhisean chun iniúchadh breise a dhéanamh ar chóras Jovian. Trí íomhánna cosúil leis an gceann seo de Io a ghabháil, beidh eolaithe in ann faisnéis níos luachmhaire fós a bhaint as an ngealach suimiúil seo.

Tá cáil ar Io mar gheall ar a dhianghníomhaíocht bholcánach agus meastar é ar cheann de na comhlachtaí bolcánacha is gníomhaí inár gcóras gréine. Tá a dhromchla líonta le go leor bolcáin agus linnte de laibhe sileacáit, atá le feiceáil ag brúchtadh agus ag stealladh gás sulfarach amach. Tá na gníomhaíochtaí bolcánacha seo le feiceáil ón Domhan fiú le cabhair ó theileascóp.

Chun an íomhá gar seo de Io a ghabháil, bhain Juno úsáid as a uirlis JunoCam le linn an eitilt. Chruthaigh an ionstraim seo físeán imeacht ama, rud a ligeann don spásárthach an ghealach a ghabháil ó uillinneacha éagsúla. Spreagfaidh na sonraí a bhaileofar tuilleadh staidéir ar phróisis bholcánacha Io agus cuirfidh siad lenár dtuiscint ar an ngealach.

Tá misean Juno, a seoladh an 5 Lúnasa 2011, tar éis níos mó ná trí thearmaít faisnéise eolaíche faoi Iúpatar a sholáthar cheana féin. Tháinig sé ar an bpláinéad ollmhór an 4 Iúil, 2016, agus leanfaidh sé lena staidéar go dtí 2025 nó chomh fada agus a bheidh sé ag feidhmiú.

Díreoidh misean leathnaithe an spásárthaigh ar ghealacha mistéireacha Iúpatair a iniúchadh, lena n-áirítear Europa agus Io. Le gach fionnachtain nua, tugann Juno níos gaire dúinn rúin an mhóraimh gháis shuimiúil seo agus a ghealacha éagsúla a réiteach.

Foinsí:

– Space.com: [Teideal Foinse]

– Gizmodo: [Teideal Foinse]

– Saotharlann Scaird-tiomáinte: [Teideal Foinse]