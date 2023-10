Faigheann Teileascóp James Webb de chuid NASA amach Scaird-sruth Ardluais ar Iúpatar

Tá nochtadh úrnua tagtha chun cinn ó Theileascóp Spáis James Webb de chuid NASA, ag nochtadh tréith iontach d’atmaisféar Iúpatair. D'aithin eolaithe scairdshruth ollmhór ardluais i strataisféar íochtair Iúpatar, rud a thugann léargais luachmhara ar dhinimic chasta dhálaí atmaisféaracha an phláinéid.

D'fhógair NASA an toradh urghnách seo an 19 Deireadh Fómhair, ina raibh scaird-sruth tapa le treoluas 515 km in aghaidh na huaire. Suite timpeall 40 km os cionn meánchiorcal Iúpatar, tá leithead suntasach 4,800 ciliméadar i gceist leis an bhfeiniméan nua-aimsithe seo, suite go maith os cionn na sraitheanna scamall príomhúla.

Chuir an príomhthaighdeoir Ricardo Hueso ó Ollscoil Thír na mBascach, an Spáinn iontas a fhoireann in iúl faoin bhfionnachtain seo gan choinne. Tá gnéithe doiléire a breathnaíodh roimhe seo in atmaisféar Iúpatar tar éis éirí soiléir agus inrianaithe anois, a bhuí le cumas iontach Teileascóp James Webb de chuid NASA. Mar thoradh air sin, is féidir le heolaithe gluaiseacht na saintréithe seo a fheiceáil chomh maith le rothlú tapa Iúpatar.

Taispeánann an scairdsruth ardluais, a aimsítear i strataisféar íochtair Iúpatar, luasanna atá inchomparáide le dhá oiread na gaoithe marthanacha de hairicín Chatagóir 5 ar an Domhan. Soláthraíonn an nochtadh seo peirspictíocht iontach ar dhinimic atmaisféir an phláinéid.

Chuir an fhoireann taighde i gcomparáid le breathnuithe gaoithe ó shraitheanna uachtaracha Webb leo siúd ó shraitheanna níos ísle Teileascóp Spáis Hubble, rud a chuir ar a gcumas anailís a dhéanamh ar lomadh gaoithe agus éagsúlachtaí i luas ag airde éagsúla. Táthar ag súil go léireoidh breathnuithe amach anseo an dtiocfaidh athrú ar luas agus airde an scairdsruth le himeacht ama.

Rinneadh an fionnachtain trí anailís a dhéanamh ar shonraí a bailíodh i mí Iúil 2022 ag baint úsáide as NIRCam Webb. Chuir Imke de Pater ó Ollscoil California, Berkeley, agus Thierry Fouchet ó Réadlann Pháras clár Eolaíochta um Luathscaoileadh amach, ag gabháil íomhánna de Iúpatar gach 10 n-uaire. D'eascair an feiniméan uathúil seo as meascán de cheithre scagairí éagsúla, gach ceann acu íogair d'athruithe ar airde éagsúla atmaisféar Iúpatair.

Rinne misin roimhe seo ar nós Juno agus Cassini de chuid NASA, chomh maith le Teileascóp Spáis Hubble, patrúin aimsire Iúpatar atá ag athrú de shíor a dhoiciméadú freisin.

Foinsí:

– NASA

– Ollscoil Thír na mBascach, an Spáinn

- Ollscoil California, Berkeley

– Réadlann Pháras