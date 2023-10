D'éirigh le NASA Buinne Innill Roicéad Alúmanam Clóbhuailte 3D a Thástáil le haghaidh Eitiltí Spáis Dhomhain

Chomhoibrigh innealtóirí NASA ag Ionad Eitilte Spáis Marshall le Elementum 3D chun soic inneall roicéad priontáilte 3D déanta as alúmanam a fhorbairt agus a thástáil. Tá an nozzle, atá déanta as leagan nua alúmanaim ar a dtugtar A6061-RAM2, níos éadroime ná soic traidisiúnta agus féadann sé níos mó pálasta a iompar, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh eitiltí domhain spáis. Is miotail dlús níos ísle é alúmanam, rud a ligeann do chomhpháirteanna ard-neart, éadroma. Mar sin féin, mar gheall ar a lamháltas íseal ar theas foircneach agus claonadh chun crack le linn táthú, tá sé mí-oiriúnach do mhonarú breiseán páirteanna innill roicéad.

Faoin tionscadal Déantúsaíochta Breiseáin Imoibríocha don Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch (RAMFIRE), dhírigh NASA ar shoic roicéad alúmanaim éadroma, monaraithe le breiseáin a chur chun cinn le bealaí beaga inmheánacha chun iad a choinneáil fionnuar. Tógtar an nozzle RAMFIRE mar phíosa amháin, rud a éilíonn níos lú bannaí agus laghdaítear go mór an t-am déantúsaíochta i gcomparáid le modhanna traidisiúnta a éilíonn na mílte páirteanna ceangailte ina n-aonar.

Forbraíodh an nozzle ag baint úsáide as teicneolaíocht taisce fuinnimh faoi stiúir púdar léasair (LP-DED). Chuaigh NASA agus Elementum 3D i gcomhpháirtíocht le RPM Innovations (RPMI) chun na soic a thógáil ag baint úsáide as a bpróiseas LP-DED. D'éirigh leis an nozzle RAMFIRE tástálacha iolracha teo-dhóiteáin a úsáid ag baint úsáide as cumraíochtaí breosla éagsúla, rud a léirigh a chumas oibriú i dtimpeallachtaí domhainspáis éilitheacha.

D'fhéadfadh ról ríthábhachtach a bheith ag an bpróiseas déantúsaíochta cóimhiotal alúmanaim agus breiseáin nua a forbraíodh faoin tionscadal RAMFIRE i gcuspóirí NASA ó ghealach go Mars trí mhonarú comhpháirteanna roicéad éadroma atá in ann ualaí struchtúracha ard a sheasamh. Tá NASA ag obair chun na sonraí agus na próisis a roinnt le geallsealbhóirí tráchtála agus leis an saol acadúil, ag ligean d’fheidhmchláir ionchasacha sa tionscal aeraspáis.

(Foinse: NASA)