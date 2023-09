Socraíonn Héileacaptar Ingenuity NASA Taifead Airde Nua ar Mars

Leanann héileacaptar Ingenuity NASA ag sárú ionchais agus ag brú teorainneacha na heitilte lasmuigh den Domhan. Le linn a 59ú eitilt ar Mars, shroich an rotorcraft 4 phunt (1.8 cileagram) an airde is airde fós - 66 troigh (20 méadar). Mhair an eitilt 142.59 soicind agus bhí sé ina hover glan, gan aon ghluaiseacht chothrománach.

Feidhmíonn Ingenuity, a thuirling ar Mars le rover Perseverance NASA i mí Feabhra 2021, mar scout don fhoireann rover. Ba é a phríomh-mhisean ná a léiriú go bhfuil sé indéanta aer-taiscéalaíocht a dhéanamh ar Mhars in ainneoin atmaisféar tanaí an phláinéid. Tar éis an cruthúnas coincheapa seo a chur i gcrích go rathúil, tá Ingenuity ag leanúint ar aghaidh ag eitilt, ag cuidiú le Buanseasmhacht teacht ar na bealaí is fearr le haghaidh taiscéalaíochta agus spriocanna eolaíochta suimiúla a shainaithint.

Ón gcéad eitilt, tá Ingenuity tar éis 59 eitilt a chríochnú, a chlúdaíonn achar 43,652 troigh (13,304 méadar) agus ag caitheamh 106.5 nóiméad carnach san aer. Roimh Eitilt 59, ba é taifead airde an héileacaptair ná 59 troigh (18 méadar). Is é 2,310 troigh (704 méadar) an taifead achair aon-eitilte atá aige, socraithe i mí Aibreáin 2022, agus is é 169.5 soicind an taifead ré, socraithe i mí Lúnasa 2021.

Tá sé cruthaithe go bhfuil an héileacaptar Ingenuity ina shócmhainn luachmhar in iniúchadh Mars, ag soláthar sonraí luachmhara agus ag réiteach an bhealaigh d'aerfheithiclí amach anseo chun cuidiú le taighde eolaíoch agus misin dhaonna féideartha chuig an bPláinéad Dearg.

Sainmhínithe:

Ingenuity: Rotarárthach éadrom deartha agus á oibriú ag NASA le haghaidh taiscéalaíochta ón aer ar Mars.

Buanseasmhacht: Chuir rover NASA a thuirling ar Mars i mí Feabhra 2021, de chúram air comharthaí an tsaoil ársa a chuardach agus samplaí a bhailiú le filleadh ar an Domhan amach anseo.

Cruthúnas ar choincheap: Léiriú nó turgnamh atá deartha chun féidearthacht nó rathúlacht choincheapa nó smaoinimh a fhíorú.

Foinsí:

Saotharlann Scaird Tiomáint NASA